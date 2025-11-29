Видео
Главная Киев Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Киеву

Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Киеву

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 10:29
Киев под ударом - Зеленский отреагировал на последствия
Спасатель на месте атаки РФ. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку, которую пережили Киев и область. Российская армия выпустила десятки ракет и сотни дронов, нанеся серьезный ущерб жилым домам и объектам инфраструктуры. Спасатели работают на местах попаданий, пока известно о трех погибших.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 29 ноября.

Читайте также:

Последствия массированной атаки и призывы президента

В Киеве и на территории области экстренные службы продолжают ликвидировать последствия массированной российской атаки, которая разрушила жилые дома и повредила критическую инфраструктуру. Россияне выпустили по региону около 36 ракет и почти шестьсот дронов, направив удар преимущественно по энергетическим объектам и гражданским сооружениям. По предварительным данным, количество пострадавших растет, а среди погибших — по меньшей мере три человека.

Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Києву - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Главные цели атаки — энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых и трех погибших", — отметил Зеленский.

Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Києву - фото 2
Сообщение ГСЧС Киевской области в Telegram. Фото: скриншот

Президент подчеркнул, что Украина должна ежедневно усиливать противовоздушную оборону и увеличивать поставки ракет и техники от партнеров, чтобы минимизировать последствия дальнейших ударов. Он подчеркнул, что Европа должна принять решение об использовании замороженных российских активов, а международные партнеры — усилить совместные усилия для достижения справедливого завершения войны. Зеленский поблагодарил всех, кто помогает стране противостоять агрессору и ликвидировать последствия ударов.

Напомним, что в ночь на 29 ноября Киев пережил очередную комбинированную атаку РФ — падение обломков вызвало пожары и разрушения жилых домов в нескольких районах столицы.

Ранее мы также информировали, что из-за ударов РФ значительная часть западных районов Киева оставалась без света, а аварийные службы восстанавливали энергоснабжение.

