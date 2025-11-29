Кличко сообщил о последствиях ночной атаки на Киев

Последствия атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 29 ноября столица пережила очередную комбинированную атаку, повлекшую гибель одного человека и ранения по меньшей мере девяти жителей, среди которых есть ребенок. В нескольких районах Киева зафиксировали многочисленные пожары и разрушения жилых домов, вызванные падением обломков.

Об этом Виталий Кличко сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 29 ноября.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

Последствия ночной атаки на Киев

В столице в результате ночной атаки были повреждены здания в разных районах города, а падение обломков вызвало пожары и разрушения. Известно, что погиб один человек, еще девять пострадали, из них шестеро госпитализированы, включая ребенка. Подразделения ГСЧС и коммунальные службы работают на местах поражений, ликвидируя последствия обстрела.

Сообщение Кличко в Telegram. Фото: скриншот

"Комбинированная атака на столицу продолжается. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!" — сообщил Кличко.

В Дарницком районе осколки упали на кровлю двухэтажного здания, а в Днепровском были повреждены два этажа жилого комплекса, где возник пожар. В Шевченковском и Соломенском районах горели многоэтажные дома и гаражи, а отдельные фасады подверглись частичному разрушению. Также в Святошинском районе осколки попали в подъезд трехэтажного дома, вызвав возгорание на втором этаже, параллельно фиксировалось возгорание в частном секторе.

Поврежденное обстрелом авто. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ночь на 29 ноября российские войска совершили масштабную атаку дронами по Киеву, в результате которой количество пострадавших в столице превысило десяток.

Ранее мы также информировали, что оккупанты нанесли удары по Броварам, где одна из многоэтажек подверглась частичному разрушению, а по меньшей мере три человека получили ранения.