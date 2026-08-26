Киевсовет намерен выразить недоверие главному финансисту КГГА Владимиру Репику

Главный финансист КГГА Владимир Репик. Фото: КГГА

В Киевском городском совете зарегистрировали проект решения о выражении недоверия директору Департамента финансов КГГА Владимиру Репику. Документ № 622 был зарегистрирован 21 августа, его автором является депутат Дмитрий Белоцерковец. В настоящее время проект находится на рассмотрении профильных постоянных комиссий Киевсовета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

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Проект решения Киевсовета. Фото: скриншот

В Киевсовете зарегистрирован проект о недоверии Репику

В пояснительной записке к проекту решения депутат изложил претензии к работе руководителя финансового департамента. В частности, Белоцерковец утверждает, что Репик якобы систематически игнорирует инициативы депутатского корпуса по увеличению расходов на Силы обороны Украины.

"Директор Департамента финансов Владимир Репик постоянно игнорирует инициативы депутатского корпуса Киевского городского совета по увеличению объема расходов на армию", — говорится в пояснительной записке к проекту.

По словам автора документа, проблема касается не только предложений депутатов. Белоцерковец заявляет, что директор Департамента финансов также якобы не выполняет протокольные поручения киевского городского головы Виталия Кличко о подготовке изменений в бюджет, которые должны были бы увеличить финансирование ВСУ и других подразделений сектора безопасности и обороны.

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"Саботирует протокольные поручения киевского городского головы о подготовке соответствующих изменений в бюджет с целью увеличения финансирования Вооруженных Сил и других подразделений сектора безопасности и обороны Украины", — отметил депутат.

Отдельно депутат утверждает, что Репик отрицал получение соответствующих протокольных поручений, хотя, по словам автора проекта, они озвучивались во время заседаний Киевсовета.

Отметим, что это не первая претензия к работе Владимира Репика. В феврале 2026 года сообщалось, что Национальная полиция расследует возможную служебную халатность чиновника, которая, по версии следствия, могла нанести бюджету Киева ущерб в размере 581,1 млн грн из-за выплаты процентов по облигациям внутреннего местного займа.

Сам Репик вину не признает и заявлял, что вопросы относительно заимствований правоохранители должны задавать Киевсовету, который принимал соответствующие решения.

Как писали Новини.LIVE, начальник КМВА Тимур Ткаченко заявил, что мэр Киева Виталий Кличко отстраняет его и команду военной администрации от принятия решений по вопросам безопасности столицы. По его словам, в городе до сих пор нет четкой стратегии развития фонда укрытий, а ответственность за проблемы часто перекладывают на районные администрации. Ткаченко подчеркнул, что киевлянам нужны не "показательные коллегии и поиск виновных", а понятная стратегия, ответственность и конкретный результат.

Также Тимур Ткаченко заявил, что подчиненные Виталия Кличко якобы препятствуют работе Ситуационного центра КМВА. По его словам, офицеру центра, который координирует информацию о последствиях российских атак и взаимодействует со спасателями, полицией и военными, отказали в доступе к внутренней парковке КГГА. Глава КМВА считает, что ситуация связана не с организацией работы парковки, а с конфликтом между городскими властями и военной администрацией.