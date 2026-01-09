Атака на Київ 9 січня - запроваджено екстрені відключення електроенергії

Термінова новина

У столиці запроваджуються екстрені відключення. Причина - наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у п’ятницю, 9 січня.

ДТЕК звернувся до киян із проханням

Під час екстрених відключень графіки не діють.

"Якщо у вас є світло, просимо користуватися потужними електроприладами по черзі", – йдеться в повідомленні.

