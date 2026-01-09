Видео
Главная Киев В Киеве двигатель "Шахеда" влетел в авто — фото, видео

В Киеве двигатель "Шахеда" влетел в авто — фото, видео

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 12:45
Атака на Киев 9 января — Шахед попал в автомобиль
Двигатель в салоне авто. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремета

Во время ночной российской атаки на Дарницкий район Киева двигатель "Шахеда" влетел в окно автомобиля. Это произошло в том месте, где РФ убила медика.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет в пятницу, 9 января.

Читайте также:

Атака на Дарницкий район — что известно

Двигатель попал в авто после попадания дрона в дом. Он остановился на переднем пассажирском сиденье.

дрон
Часть "Шахеда" на пассажирском сиденье. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремета

В результате попадания в автомобиле выбито окно возле водителя.

авто
Выбитое окно в авто. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремета

Добавим, что в этом районе погиб медик, который приехал на вызов.

Напомним, в ночь на 9 января Россия массированно атаковала Украину. Больше всего досталось столице. Там уже известно о 26 раненых, также есть погибшие.

По западу Украины оккупанты попали "Орешником".

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила цель удара по Киеву.

Киев авто оккупанты дроны война в Украине двигатель
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
