Атака на Киев 9 января — Шахед попал в автомобиль

В Киеве двигатель "Шахеда" влетел в авто — фото, видео
Во время ночной российской атаки на Дарницкий район Киева двигатель "Шахеда" влетел в окно автомобиля. Это произошло в том месте, где РФ убила медика.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет в пятницу, 9 января.
Атака на Дарницкий район — что известно
Двигатель попал в авто после попадания дрона в дом. Он остановился на переднем пассажирском сиденье.
В результате попадания в автомобиле выбито окно возле водителя.
Добавим, что в этом районе погиб медик, который приехал на вызов.
Напомним, в ночь на 9 января Россия массированно атаковала Украину. Больше всего досталось столице. Там уже известно о 26 раненых, также есть погибшие.
По западу Украины оккупанты попали "Орешником".
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила цель удара по Киеву.
