Атака на Київ 9 січня - запроваджено екстрені відключення електроенергії

У Києві запроваджено екстрені відключення світла
Дата публікації: 9 січня 2026 12:52
Термінова новина
У столиці запроваджуються екстрені відключення. Причина - наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у п’ятницю, 9 січня.
Під час екстрених відключень графіки не діють.
"Якщо у вас є світло, просимо користуватися потужними електроприладами по черзі", – йдеться в повідомленні.
