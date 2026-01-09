Відео
Україна
Головна Київ У Києві запроваджено екстрені відключення світла

У Києві запроваджено екстрені відключення світла

Ua
Дата публікації: 9 січня 2026 12:52
Атака на Київ 9 січня - запроваджено екстрені відключення електроенергії
Термінова новина

У столиці запроваджуються екстрені відключення. Причина - наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у п’ятницю, 9 січня.

Читайте також:
відключення
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

ДТЕК звернувся до киян із проханням

Під час екстрених відключень графіки не діють. 

"Якщо у вас є світло, просимо користуватися потужними електроприладами по черзі", – йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
