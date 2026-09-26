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Главная Киев У Києві вночі лунали вибухи: наслідки атаки

У Києві вночі лунали вибухи: наслідки атаки

Ua
26 сентября 2026 06:20
Уночі 26 вересня 2026 року армія РФ обстріляла Київ
Термінова новина

У ніч проти суботи, 26 вересня, у Києві було чутно вибухи. Два райони столиці опинилися під російським обстрілом. Сталася пожежа. У декількох місцях упали уламки. Попри це, за попередніми даними, пошкоджень і постраждалих немає.

Про це з посиланням на Київську міську військову адміністрацію передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Києва вночі 26 вересня 

У Солом'янському районі БпЛА впав на офісну будівлю — вона загорілася. На іншій локації уламки впали на відкритій території.

Також падіння уламків на відкритій території сталося в Оболонському районі.

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Автор:
Мария Чекарёва

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