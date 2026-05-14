Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Пострадали люди, есть повреждения домов: последствия удара по Киевщине

Пострадали люди, есть повреждения домов: последствия удара по Киевщине

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 06:22
Пострадали люди, есть повреждения домов: последствия удара по Киевщине
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В течение всей ночи в четверг, 14 мая, Киевщина находилась под массированной атакой дронов и ракет. Под ударом оказались дома. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Обстрел Киевщины ночью 14 мая 2026 года
Скриншот сообщения Николая Калашника

Последствия ночной атаки на Киевскую область 14 мая

В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали, а еще трем женщинам оказали медицинскую помощь на месте.

В Фастовском районе травмировалась женщина 1984 года рождения. Медики оказали ей помощь на месте.

От обстрела пострадали шесть районов области. В Бучанском — горели склад и две машины, в Обуховском — получили повреждения три частных дома, в Броварском — среди поврежденных объектов три частных дома, автомобиль и предприятие. В Бориспольском районе получили повреждения многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки, в Фастовском районе - многоэтажный дом, в Белоцерковском районе - частный дом.

Читайте также:

На многих локациях вспыхнули пожары.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую ОГА сообщал, что ночью 14 мая на Киевщине раздавались взрывы. Регион оказался под атакой БпЛА. По беспилотникам работала ПВО.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ОГА Тимура Ткаченко писал, что в ночь на 14 мая россияне атаковали Киев дронами и ракетами. Под завалами многоэтажки в Дарницком районе заблокировало людей. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы.

Киевская область обстрелы война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации