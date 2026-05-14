Пострадали люди, есть повреждения домов: последствия удара по Киевщине

Спасатели тушат пожар.

В течение всей ночи в четверг, 14 мая, Киевщина находилась под массированной атакой дронов и ракет. Под ударом оказались дома. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Николая Калашника

Последствия ночной атаки на Киевскую область 14 мая

В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали, а еще трем женщинам оказали медицинскую помощь на месте.

В Фастовском районе травмировалась женщина 1984 года рождения. Медики оказали ей помощь на месте.

От обстрела пострадали шесть районов области. В Бучанском — горели склад и две машины, в Обуховском — получили повреждения три частных дома, в Броварском — среди поврежденных объектов три частных дома, автомобиль и предприятие. В Бориспольском районе получили повреждения многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки, в Фастовском районе - многоэтажный дом, в Белоцерковском районе - частный дом.

На многих локациях вспыхнули пожары.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую ОГА сообщал, что ночью 14 мая на Киевщине раздавались взрывы. Регион оказался под атакой БпЛА. По беспилотникам работала ПВО.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ОГА Тимура Ткаченко писал, что в ночь на 14 мая россияне атаковали Киев дронами и ракетами. Под завалами многоэтажки в Дарницком районе заблокировало людей. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы.