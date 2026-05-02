В Святошинском районе Киева повреждены 336 домов

В Святошинском районе Киева повреждены 336 домов

Дата публикации 2 мая 2026 21:23
Поврежденный дом после обстрелов в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Святошинском районе Киева за время полномасштабной войны повреждено 336 жилых домов. В городе продолжается восстановление поврежденного жилья и большинство объектов уже восстановлено.

Об этом заявил председатель Святошинской РГА Георгий Зантарая в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Поврежденные дома в Святошинском районе

"336 домов у нас повреждены с начала войны. 80% из этой цифры за 2025 год", — рассказал Зантаря.

По его словам, несмотря на значительные разрушения и постоянные вражеские атаки, большинство объектов уже восстановили. На сегодня в капитальных ремонтах нуждаются 36 домов, все остальные уже завершены.

Отдельно председатель РГА поблагодарил благотворительные организации за помощь в восстановлении жилья киевлянам. Он привел пример, что Красный Крест восстановил 11 крыш в авиагородке. В целом Георгий Зантарая отметил, что в районе продолжается дальнейшее восстановление поврежденного жилья.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зантаря рассказал, что в Святошинском районе насчитывается 463 укрытия. До конца 2026 года планируют завершить строительство еще трех радиационных укрытий.

Кроме того, глава Святошинской РГА поделился, что одно противорадиационное укрытие в Киеве стоит около 120 млн грн. Оно вмещает около 1200 человек.

Киев обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
