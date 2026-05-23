Витренко: расходы семьи на транспорт достигнут 35 тыс. грн в год

Витренко: расходы семьи на транспорт могут достичь 35 тыс. грн в год

Витренко: расходы семьи на транспорт могут достичь 35 тыс. грн в год

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 21:47
Люди на остановке общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Андрей Витренко заявил, что проезд в общественном транспорте за год будет стоить семье из трех человек 35 тысяч гривен. По его словам, такой сценарий возможен после поднятия тарифов.

Об этом Андрей Витренко сообщил в эфире "Київський час", передает Новини.LIVE.

Что будет с ценами на общественный транспорт

Петиция с требованием не повышать тарифы на проезд в столице собрала необходимое количество подписей менее чем за сутки. Витренко отметил, что теперь ее обязательно должны рассмотреть.

"Это огромная сумма денег, которая будет тратиться не на образование, не на здравоохранение, а на то, что просто кто-то где-то в каком-то предприятии коммунальном сможет больше использовать оборотных средств", — отметил депутат.

Также Витренко выдвинул ультиматум в случае, если власть не прислушается к гражданам и все же утвердит новый тариф.

Читайте также:

"Если вы оставите данный тариф и все же примете решение 15 июля о том, что тариф проезда будет 30 гривен, все средства, которые касаются регулирования услуг, регулирования стоимости услуг, а это сотни миллионов гривен, компенсация за льготный проезд, содержание, капитальный ремонт и капитальные инвестиции в Киевский метрополитен и Киевпастранс, отдавайте в бюджет и мы их перераспределим на армию и на выполнение плана устойчивости", — заявил депутат.

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что цены на топливо в Киеве остаются стабильными 23 мая. Самый дорогой бензин предлагают крупные сети АЗС, где А-95 стоит до 79,90 грн/л, а дизель — до 89,90 грн/л.

Также Новини.LIVE рассказывали, что военные ТЦК и СП, причастные к избиению ветерана в Киеве, перейдут на службу в боевые подразделения. Сейчас продолжается расследование по факту неправомерных действий. Как известно, инцидент произошел в Шевченковском районе столицы: между работниками ТЦК и ветераном Артемом Морозом вспыхнул конфликт, в результате чего один из военнослужащих прибегнул к физической силе в отношении мужчины.

Добавим, что начальник Вышгородской РВА Алексей Данчин заявил об усилении мер обороны населенных пунктов. Он пояснил, что это связано с подготовкой к возможной угрозе со стороны России.

Инна Буряк - редактор ленты новостей
Инна Буряк
