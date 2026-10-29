Спасатели. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKyiv

В четверг вечером, 29 октября, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждения зафиксированы как минимум в двух районах города. В частности, горят складские здания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

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Последствия обстрела Киева 29 октября

Отметим, что примерно в 22:40 в Киеве и ряде других областей Украины объявили красный уровень опасности из-за ракетной угрозы. Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали пуски ракет по Киеву, и в городе раздалась серия громких взрывов.

В настоящее время мэр Киева Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале первые подробности о последствиях атаки.

"В Дарницком районе ракеты попали в складские здания. Идет пожар. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.

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Кстати, КГВА в Telegram тоже подтвердила эту информацию. Также там добавили, что в Днепровском районе зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома.

"В Днепровском районе горят обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме", — уточнил Кличко, добавив, что еще по одному адресу повреждены окна в доме и автомобиль.

Посты КГВА и Кличко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 27 октября россияне атаковали баллистическими ракетами Южный мост в Киеве. Из-за этого было ограничено движение автомобилей и метро.

Также мы писали, что, по словам народного депутата Владимира Крейденко, в Киеве планируют построить как минимум два мобильных моста.