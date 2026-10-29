Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве после ударов РФ горят склады и поврежден дом

В Киеве после ударов РФ горят склады и поврежден дом

Ua ru
29 октября 2026 23:13
Обстрел Киева 29 октября — горят склады facebook.com/DSNSKyiv
Спасатели. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKyiv

В четверг вечером, 29 октября, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждения зафиксированы как минимум в двух районах города. В частности, горят складские здания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

Реклама

Последствия обстрела Киева 29 октября

Отметим, что примерно в 22:40 в Киеве и ряде других областей Украины объявили красный уровень опасности из-за ракетной угрозы. Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали пуски ракет по Киеву, и в городе раздалась серия громких взрывов.

В настоящее время мэр Киева Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале первые подробности о последствиях атаки.

"В Дарницком районе ракеты попали в складские здания. Идет пожар. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Кстати, КГВА в Telegram тоже подтвердила эту информацию. Также там добавили, что в Днепровском районе зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома.

"В Днепровском районе горят обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме", — уточнил Кличко, добавив, что еще по одному адресу повреждены окна в доме и автомобиль.

Київ під ударом 29 жовтня - що відомо
Посты КГВА и Кличко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 27 октября россияне атаковали баллистическими ракетами Южный мост в Киеве. Из-за этого было ограничено движение автомобилей и метро.

Также мы писали, что, по словам народного депутата Владимира Крейденко, в Киеве планируют построить как минимум два мобильных моста.

Виталий Кличко Киев пожар взрыв обстрелы
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации