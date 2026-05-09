В Зоне отчуждения продолжают тушить масштабный пожар

Ликвидация пожара в Зоне отчуждения. Фото: ГСЧС

В Зоне отчуждения в субботу, 9 мая, продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. К тушению привлечены почти 400 человек. Распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в субботу, 9 мая, передает Новини.LIVE.

Ликвидация пожара в Зоне отчуждения

"По состоянию на 17:00 огнем пройдено 1200 га — распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра", — говорится в сообщении.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

В Киевской области ликвидируют последствия пожара. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что к тушению привлечены 374 человека, из них от ГСЧС — 253 спасателя.

Последствия пожара в Зоне отчуждения. Фото: ГСЧС

Пожар в Зоне отчуждения. Фото: ГСЧС

Сейчас ситуация полностью контролируется.

Читайте также:

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул масштабный пожар в лесу. Отмечалось, что горит более 1100 га.

Впоследствии в МВД сообщили, что гамма-излучение в результате пожара на севере Киевской области и по всей территории Украины в пределах нормы. Высокий уровень загрязнения фиксировался только в Чернобыльской зоне.