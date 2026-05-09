В Зоне отчуждения продолжают тушить масштабный пожар
В Зоне отчуждения в субботу, 9 мая, продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. К тушению привлечены почти 400 человек. Распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в субботу, 9 мая, передает Новини.LIVE.
Ликвидация пожара в Зоне отчуждения
"По состоянию на 17:00 огнем пройдено 1200 га — распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра", — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что к тушению привлечены 374 человека, из них от ГСЧС — 253 спасателя.
Сейчас ситуация полностью контролируется.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул масштабный пожар в лесу. Отмечалось, что горит более 1100 га.
Впоследствии в МВД сообщили, что гамма-излучение в результате пожара на севере Киевской области и по всей территории Украины в пределах нормы. Высокий уровень загрязнения фиксировался только в Чернобыльской зоне.