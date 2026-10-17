Ветеран и общественный активист Олег Симороз во время протеста у КГГА. Фото: кадр из видео Новини.LIVE

Во время акции у здания Киевской городской государственной администрации прозвучала критика в адрес городского головы Виталия Кличко. Ветеран и общественный активист Олег Симороз заявил, что считает отставку мэра недостаточной. Среди причин своей позиции он назвал коррупционные дела в окружении мэра, застройку столицы и насилие в отношении активистов.

Об этом Олег Симороз заявил во время акции протеста у КГГА в субботу, 17 октября, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Симороз объяснил, почему отставки Кличко недостаточно

По словам ветерана Олега Симороза, если бы претензии к городским властям касались лишь качества коммунальных услуг, требования об отставке мэра могли бы быть достаточными. Однако, по его мнению, ситуация носит более широкий характер, поэтому он выступает за более жесткую ответственность городского головы Виталия Кличко.

"Мы могли бы просто требовать отставки, если бы у нас были плохие коммунальные услуги и только это. Тогда, возможно, отставки было бы достаточно...

У меня есть главный призыв, и он точно касается справедливости: Кличко на нары!", — сказал Симороз.

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Отдельно Олег Симороз обратил внимание на доступность укрытий в столице. По его словам, его родители, которые живут на Троещине, не пользуются ближайшим укрытием, поскольку им обозначили подвал жилого дома.

Ветеран также высказал мнение, что городские власти уделяют недостаточно внимания защите жителей и подготовке к зиме. В то же время, по его словам, средства тратят на благоустройство.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве возле КГГА 17 октября началась акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Участники протеста критикуют городские власти за подготовку к зиме, нехватку укрытий, состояние общественного транспорта, коррупционные скандалы и застройку столицы. В частности, по данным КГГА, до конца года планируется закупить 14 мобильных укрытий для удовлетворения потребностей города в 620 сооружениях.

Новини.LIVE сообщали, что советник Офиса президента Сергей Лещенко раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко, заявив о его неспособности эффективно решать сложные проблемы столицы. В противовес Киеву он привел пример Харькова, который, по его словам, лучше подготовлен к военным вызовам, а городские службы оперативнее устраняют последствия российских атак. Лещенко также напомнил о запущенном состоянии столичного хозяйства, которое он заметил во время встреч с избирателями на Подоле и Виноградаре в 2019 году.