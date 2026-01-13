В Киеве закрываются супермаркеты из-за длительного отсутствия света

Супермаркет Novus в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве закрываются супермаркеты из-за длительного отсутствия электроэнергии после российских ударов. Отдельные сети уже объявили о приостановке работы.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет во вторник, 13 января.

В Киеве закрываются супермаркеты

В частности, в Деснянском районе столицы закрылся супермаркет Novus из-за недостатка электроэнергии и невозможности постоянно работать на дизельных генераторах.

Магазин Novus. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Магазинов этой сети по Киеву насчитывается 12, но и другие перестают работать по этой же причине.

Когда полностью восстановится работа таких магазинов, пока неизвестно.

Супермаркет Novus. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Узнать, по какому адресу работают магазины в вашем районе, можно на сайтах сетей.

Напомним, заместитель министра энергетики Николай Колесник ответил, когда в Киеве могут восстановить электроснабжение.

А городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что после обстрела в столице наблюдается критический дефицит электроэнергии.