Главная Киев В Киеве закрываются супермаркеты из-за недостатка света — детали

В Киеве закрываются супермаркеты из-за недостатка света — детали

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 18:55
В Киеве закрываются супермаркеты из-за длительного отсутствия света
Супермаркет Novus в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве закрываются супермаркеты из-за длительного отсутствия электроэнергии после российских ударов. Отдельные сети уже объявили о приостановке работы.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет во вторник, 13 января.

Читайте также:

В Киеве закрываются супермаркеты

В частности, в Деснянском районе столицы закрылся супермаркет Novus из-за недостатка электроэнергии и невозможности постоянно работать на дизельных генераторах.

Зачинений Novus у Києві
Магазин Novus. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Магазинов этой сети по Киеву насчитывается 12, но и другие перестают работать по этой же причине.

Когда полностью восстановится работа таких магазинов, пока неизвестно.

Магазин Новус у Києві
Супермаркет Novus. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Узнать, по какому адресу работают магазины в вашем районе, можно на сайтах сетей.

Напомним, заместитель министра энергетики Николай Колесник ответил, когда в Киеве могут восстановить электроснабжение.

А городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что после обстрела в столице наблюдается критический дефицит электроэнергии.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
