В Киеве закрываются супермаркеты из-за длительного отсутствия света

В Киеве закрываются супермаркеты из-за недостатка света — детали
В Киеве закрываются супермаркеты из-за длительного отсутствия электроэнергии после российских ударов. Отдельные сети уже объявили о приостановке работы.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет во вторник, 13 января.
В Киеве закрываются супермаркеты
В частности, в Деснянском районе столицы закрылся супермаркет Novus из-за недостатка электроэнергии и невозможности постоянно работать на дизельных генераторах.
Магазинов этой сети по Киеву насчитывается 12, но и другие перестают работать по этой же причине.
Когда полностью восстановится работа таких магазинов, пока неизвестно.
Узнать, по какому адресу работают магазины в вашем районе, можно на сайтах сетей.
Напомним, заместитель министра энергетики Николай Колесник ответил, когда в Киеве могут восстановить электроснабжение.
А городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что после обстрела в столице наблюдается критический дефицит электроэнергии.
