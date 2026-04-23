Проезд в столице получил название Парубия: решение Киевсовета: решение Киевсовета

Безымянному проезду между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского в столице присвоено имя Андрея Парубия. Такое решение принял Киевсовет в четверг, 23 апреля. "За" проголосовали 70 депутатов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание Киевсовета.

Решение о переименованиях, принятые Киевсоветом 23 апреля

Депутат Марина Порошенко заявила, что Парубий был одним из тех политиков, кто не только творил новейшую историю украинского парламента, но и отстаивал стратегический курс государства на свободу, демократию и европейское будущее.

"Присвоение его имени проезда вблизи Верховной Рады Украины является знаком глубокого уважения к его вкладу в борьбу за независимость Украины, развитие парламентаризма и укрепление нашей национальной стойкости", — подчеркнула она.

Кроме того, депутаты Киевсовета переименовала библиотеку имени Ивана Сергиенко для детей ЦБС Днепровского района и присвоила скверу в Соломенском районе название "Памяти героев — спасателей".

Также Киевской детской музыкальной школе №8 присвоено имя известного украинского композитора Левка Колодуба.

Напомним, что Парубий погиб во Львове 30 августа. До сих пор продолжается суд над подозреваемым в его убийстве.

Как писали Новини.LIVE, в марте депутаты Киевсовета утвердили план энергоустойчивости столицы. Этот проект стоит более 60 млрд гривен и рассчитан на три года. Однако первый этап, вероятно, не обеспечит на 100% теплоснабжение в городе, как это было до войны.

Кроме того, в столице утверждена программа развития метро. Однако речь идет не о расширении сети, а о поддержке и модернизации уже существующих мощностей метрополитена. Предусматриваются работы по обновлению систем сигнализации, связи и электроснабжения.