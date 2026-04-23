Проезд в столице получил название Парубия: решение Киевсовета: решение Киевсовета

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Проезд в столице получил название Парубия: решение Киевсовета

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 14:00
Депутаты Киевсовета на заседании. Фото: пресс-служба Киевсовета

Безымянному проезду между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского в столице присвоено имя Андрея Парубия. Такое решение принял Киевсовет в четверг, 23 апреля. "За" проголосовали 70 депутатов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание Киевсовета.

Решение о переименованиях, принятые Киевсоветом 23 апреля

Депутат Марина Порошенко заявила, что Парубий был одним из тех политиков, кто не только творил новейшую историю украинского парламента, но и отстаивал стратегический курс государства на свободу, демократию и европейское будущее.

"Присвоение его имени проезда вблизи Верховной Рады Украины является знаком глубокого уважения к его вкладу в борьбу за независимость Украины, развитие парламентаризма и укрепление нашей национальной стойкости", подчеркнула она.

Кроме того, депутаты Киевсовета переименовала библиотеку имени Ивана Сергиенко для детей ЦБС Днепровского района и присвоила скверу в Соломенском районе название "Памяти героев спасателей".

Также Киевской детской музыкальной школе №8 присвоено имя известного украинского композитора Левка Колодуба.

Напомним, что Парубий погиб во Львове 30 августа. До сих пор продолжается суд над подозреваемым в его убийстве.

Как писали Новини.LIVE, в марте депутаты Киевсовета утвердили план энергоустойчивости столицы. Этот проект стоит более 60 млрд гривен и рассчитан на три года. Однако первый этап, вероятно, не обеспечит на 100% теплоснабжение в городе, как это было до войны.

Кроме того, в столице утверждена программа развития метро. Однако речь идет не о расширении сети, а о поддержке и модернизации уже существующих мощностей метрополитена. Предусматриваются работы по обновлению систем сигнализации, связи и электроснабжения.

Киев КГГА Андрей Парубий
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации