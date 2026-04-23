Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Киевсовет вызывает на следующее заседание руководство полиции

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 13:26
Заседание Киевского городского совета. Фото: пресс-служба Киевсовета

Депутаты Киевсовета вызывают на следующее заседание представителей полиции, чтобы заслушать отчет о действиях их сотрудников во время теракта 18 апреля. Доклад запланирован на 14 мая. Кроме отчета будут вопросы от депутатов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время заседания Киевсовета в четверг, 23 апреля.

Киевсовет соберется на заседание 14 мая

Кличко сообщил, что соответствующее решение депутаты Киевсовета приняли на согласительном совете.

"Вчера на согласительном совете лидеры фракций решили пригласить на следующее заседание Киевсовета 14 мая руководителей полиции и патрульной полиции столицы. Чтобы они предоставили информацию о результатах расследования теракта и действиях правоохранителей во время трагедии, а также ответили на вопросы депутатов", — сказал он.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний мужчина убил на улице пять человек. Наступательными действиями злоумышленника был захват заложников в супермаркете. Там его и ликвидировали правоохранители.

Однако впоследствии появилось видео, на котором видно, как двое патрульных убежали сразу после того, как раздались первые выстрелы и оставили гражданских. Это вызвало большое возмущение в соцсетях. После скандала глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку и уже получил новую должность.

Кроме того, в парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении главы МВД Игоря Клименко. Тем временем патрульным Михаилу Дробницкому и Анне Дудиной избрали меры пресечения, за них уже внесли залог в размере 266 тысяч гривен.

теракт полиция Киевсовет
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации