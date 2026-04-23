Киевсовет вызывает на следующее заседание руководство полиции

Заседание Киевского городского совета.

Депутаты Киевсовета вызывают на следующее заседание представителей полиции, чтобы заслушать отчет о действиях их сотрудников во время теракта 18 апреля. Доклад запланирован на 14 мая. Кроме отчета будут вопросы от депутатов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время заседания Киевсовета в четверг, 23 апреля.

Киевсовет соберется на заседание 14 мая

Кличко сообщил, что соответствующее решение депутаты Киевсовета приняли на согласительном совете.

"Вчера на согласительном совете лидеры фракций решили пригласить на следующее заседание Киевсовета — 14 мая — руководителей полиции и патрульной полиции столицы. Чтобы они предоставили информацию о результатах расследования теракта и действиях правоохранителей во время трагедии, а также ответили на вопросы депутатов", — сказал он.

Теракт в Киеве

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний мужчина убил на улице пять человек. Наступательными действиями злоумышленника был захват заложников в супермаркете. Там его и ликвидировали правоохранители.

Однако впоследствии появилось видео, на котором видно, как двое патрульных убежали сразу после того, как раздались первые выстрелы и оставили гражданских. Это вызвало большое возмущение в соцсетях. После скандала глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку и уже получил новую должность.

Кроме того, в парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении главы МВД Игоря Клименко. Тем временем патрульным Михаилу Дробницкому и Анне Дудиной избрали меры пресечения, за них уже внесли залог в размере 266 тысяч гривен.