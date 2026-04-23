Проїзд у столиці отримав назву Парубія: рішення Київради

Депутати Київради на засіданні. Фото: пресслужба Київради

Безіменному проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського у столиці присвоєно ім'я Андрія Парубія. Таке рішення ухвалила Київрада у четвер, 23 квітня. "За" проголосували 70 депутатів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання Київради.

Рішення щодо перейменувань, ухвалені Київрадою 23 квітня

Депутатка Марина Порошенко заявила, що Парубій був одним із тих політиків, хто не лише творив новітню історію українського парламенту, а й відстоював стратегічний курс держави на свободу, демократію та європейське майбутнє.

"Присвоєння його імені проїзду поблизу Верховної Ради України є знаком глибокої поваги до його внеску в боротьбу за незалежність України, розвиток парламентаризму та зміцнення нашої національної стійкості", — наголосила вона.

Крім того, депутати Київради перейменувала бібліотеку імені Івана Сергієнка для дітей ЦБС Дніпровського району та присвоїла скверу в Солом’янському районі назву "Пам’яті героїв — рятувальників".

Також Київській дитячій музичній школі №8 присвоєно ім'я відомого українського композитора Левка Колодуба.

Нагадаємо, що Парубій загинув у Львові 30 серпня. Досі триває суд над підозрюваним у його вбивстві.

Як писали Новини.LIVE, у березні депутати Київради затвердили план енергостійкості столиці. Цей проєкт коштує більше, ніж 60 млрд гривень та розрахований на три роки. Проте перший етап, ймовірно, не забезпечить на 100% теплопостачання в місті, як це було до війни.

Крім того, у столиці застверджено програму розвитку метро. Проте йдеться не про розширення мережі, а про підтримку та модернізацію вже існуючих потужностей метрополітену. Передбачаються роботи з оновлення систем сигналізації, зв’язку та електропостачання.