Депутаты утвердили трехлетний план энергостойкости Киева, но 100% тепла он пока не гарантирует

Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба Киевсовета

Киевский городской совет принял план обеспечения энергетической устойчивости территориальной громады. Крайний срок для его утверждения, установленный президентом Владимиром Зеленским, истек сегодня, 10 марта.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко в комментарии журналистке отметил, что план устойчивости приняли на три года, однако сейчас власти необходимо сконцентрироваться на первом году.

"Как минимум нужно обеспечить теплом киевлян. То есть будут реализованы проекты когенеративных установок, энергетических островов", — сказал он.

Однако по словам Витренко, реализация первого этапа этого плана устойчивости не обеспечит на 100% теплоснабжение в городе, как это было до войны.

"В общей сложности этот проект стоит более 60 млрд гривен. У нас по состоянию на сегодняшний день есть примерно шестая часть этих денег, которые уже сейчас можно тратить. В этом же проекте была правка о том, что в ближайшее время необходимо вносить изменения в бюджет Киева. Мы это поддерживаем. Сначала критическая инфраструктура, потом соцвыплаты, а потом уже все остальное", — сказал он.

Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале рассказал, что Киев проектировали и строили по принципу полной централизации энерго-, тепло- и водоснабжения.

"Самая большая система централизованного теплоснабжения и 18% многоэтажек всей страны — такова специфика нашего города. Несмотря на это, наша задача — максимально уменьшить зависимость от централизации, развивать распределенную генерацию, строить резервные системы энергопитания и теплоснабжения", — говорится в сообщении.

По его словам, план энергоустойчивости прежде всего предусматривает восстановление разрушенного и поврежденного оборудования объектов критической инфраструктуры.

Кличко отметил, что документ уже представили на заседании СНБО.

"Вопросов к этому плану не было, был исключительно вопрос, почему этот план не подписан. Потому что все эти планы были подписаны военными администрациями в соответствии с постановлением Кабмина", — сказал он в комментарии журналистке Новини.LIVE.

Как Киев пережил зиму

Из-за постоянных российских обстрелов этой зимой без теплоснабжения были сотни тысяч жителей Киева. Речь идет примерно о 140 тысячах квартир или 825 жилых домов.

Глава Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов заявил, что энергетический коллапс в столице возник из-за мэра Виталия Кличко. По его словам, столица провалила подготовку к отопительному сезону 2025-2026.

Добавим, что глава КГВА Тимур Ткаченко раскритиковал предложения Кличко к плану энергоустойчивости. В частности, в части изменения правил относительно ответственности за государственные закупки.