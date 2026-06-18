Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Емец: подорожание метро может обойтись киевлянам в три зарплаты

Емец: подорожание метро может обойтись киевлянам в три зарплаты

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 19:17
Депутат Киевсовета Емец оценил последствия возможного подорожания метро
Депутат Леонид Емец. Фото: Алексей Самсонов / «Вечерний Киев»

Депутат Киевсовета от партии "Европейская Солидарность" Леонид Емец раскритиковал возможное повышение стоимости проезда в столичном метро. По его мнению, такое решение существенно увеличит финансовую нагрузку на киевлян, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. Он подчеркнул, что в первую очередь это ударит по людям с невысокими доходами.

Об этом Емец заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой.

В Киевсовете оценили последствия возможного подорожания метро

По словам Емца, резкое повышение стоимости проезда в метро несправедливо по отношению к жителям столицы, ведь именно их интересы, а не интересы чиновников или руководства метрополитена, должен представлять Киевсовет.

"Ввести сегодня четырехкратное повышение стоимости проезда в метро — это безответственно по отношению к людям", — заявил депутат.

Читайте также:

Он отметил, что многие киевляне пользуются метро несколько раз в день, добираясь на работу и решая повседневные дела. По его подсчетам, в случае значительного повышения тарифа расходы на проезд могут составить от 23 до 46 тыс. грн в год.

"Метро используют не самые богатые люди — те, у кого нет средств на автомобиль или топливо. Это учителя, медики и другие люди, которые ежедневно ездят на работу", — подчеркнул Емец.

Депутат добавил, что для отдельных категорий граждан такие расходы могут составить две или даже три месячные зарплаты, поэтому, по его мнению, повышение тарифов в предложенном объеме является необоснованным.

Как сообщали Новини.LIVE, в четверг, 18 июня, Киевсовет одобрил кредит на 150 млн евро для закупки 50 новых вагонов метро. Однако депутат Андрей Витренко видит в таком решении угрозу значительного повышения тарифа на проезд в метро.

Кроме того, депутаты выделили 2 млрд гривен на программу "Защитник Киева". Эти средства планируется потратить на материально-техническое обеспечение, топливо, РЭБ, дроны и другое оборудование. Столица уже потратила в этом году на поддержку боевых подразделений 3 млрд гривен.

Киев метро КГГА
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации