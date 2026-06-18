Депутат Киевсовета Емец оценил последствия возможного подорожания метро

Депутат Леонид Емец. Фото: Алексей Самсонов / «Вечерний Киев»

Депутат Киевсовета от партии "Европейская Солидарность" Леонид Емец раскритиковал возможное повышение стоимости проезда в столичном метро. По его мнению, такое решение существенно увеличит финансовую нагрузку на киевлян, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. Он подчеркнул, что в первую очередь это ударит по людям с невысокими доходами.

Об этом Емец заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой.

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По словам Емца, резкое повышение стоимости проезда в метро несправедливо по отношению к жителям столицы, ведь именно их интересы, а не интересы чиновников или руководства метрополитена, должен представлять Киевсовет.

"Ввести сегодня четырехкратное повышение стоимости проезда в метро — это безответственно по отношению к людям", — заявил депутат.

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Он отметил, что многие киевляне пользуются метро несколько раз в день, добираясь на работу и решая повседневные дела. По его подсчетам, в случае значительного повышения тарифа расходы на проезд могут составить от 23 до 46 тыс. грн в год.

"Метро используют не самые богатые люди — те, у кого нет средств на автомобиль или топливо. Это учителя, медики и другие люди, которые ежедневно ездят на работу", — подчеркнул Емец.

Депутат добавил, что для отдельных категорий граждан такие расходы могут составить две или даже три месячные зарплаты, поэтому, по его мнению, повышение тарифов в предложенном объеме является необоснованным.

Как сообщали Новини.LIVE, в четверг, 18 июня, Киевсовет одобрил кредит на 150 млн евро для закупки 50 новых вагонов метро. Однако депутат Андрей Витренко видит в таком решении угрозу значительного повышения тарифа на проезд в метро.

Кроме того, депутаты выделили 2 млрд гривен на программу "Защитник Киева". Эти средства планируется потратить на материально-техническое обеспечение, топливо, РЭБ, дроны и другое оборудование. Столица уже потратила в этом году на поддержку боевых подразделений 3 млрд гривен.