Производил баллистическую защиту для ВСУ: РФ уничтожила завод UKRTAC в Киеве
Российские войска во время атаки 19 июля полностью уничтожили завод и склады украинского предприятия UKRTAC в Киеве.Все работники предприятия остались живы и невредимы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на основателя предприятия Севериона Дангадзе.
Уничтожение завода UKRTAC в Киеве
Дангадзе рассказал, что в результате прямого ракетного попадания в Киеве были полностью уничтожены завод UKRTAC и склады предприятия. Он отметил, что "это тяжелый день для него", ведь за этими стенами были годы труда, сотни людей и тысячи решений.
По словам основателя, сотрудники не пострадали и все живы. Северион Дангадзе подчеркнул, что завод будут восстанавливать.
"Можно потерять здания. Можно потерять оборудование. Можно потерять имущество. Но невозможно уничтожить команду, её опыт, знания, характер и веру. Именно люди создали UKRTAC. И именно люди восстановят его", — сказал он.
Отметим, что UKRTAC — это украинский производитель военной амуниции и индивидуальной баллистической защиты, бронежилетов, плитоносок, штурмовых рюкзаков и баулов.
Как писали Новини.LIVE, сегодня в результате атаки РФ пострадали 15 человек, а еще один человек погиб. В настоящее время продолжается ликвидация последствий российского удара по столице.
После обстрелов Андрей Сибига призвал партнеров предоставить Украине ракеты. Он подчеркнул, что международное сообщество должно дать решительный ответ на российский террор.
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