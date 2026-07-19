Удар по Киеву 19 июля — число пострадавших возросло

Устранение последствий обстрела. Фото: ГСЧС

Число пострадавших в Киеве после атаки оккупантов возросло до 15 человек. В настоящее время продолжается ликвидация последствий российского удара по столице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Последствия атаки на Киев 19 июля

"Продолжается ликвидация последствий российского удара по столице: по уточненной информации, число пострадавших увеличилось до 15 человек", — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Разрушения в результате обстрелов. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Спасатели сообщили, что работы продолжаются в Шевченковском районе, где пожарные локализовали пожары в нежилых зданиях и на открытой территории, а также в Соломенском районе на месте повреждения 5-этажного жилого дома.

В Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском — пожары ликвидированы.

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По предварительной информации, в результате баллистической атаки один человек погиб. Информация обновляется.

Как писали Новини.LIVE, этой ночью РФ нанесла самый массированный баллистический удар по Киеву. За 40 минут россияне выпустили по столице около 40 ракет.

Так, россияне вновь нанесли удар по станции метро "Лукьяновская", в результате чего ее временно закрыли. Также пострадал Лукьяновский рынок, который враг уже неоднократно обстреливал.