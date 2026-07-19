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Главная Киев Сибига после массированной атаки на Киев призвал предоставить Украине ракеты

Сибига после массированной атаки на Киев призвал предоставить Украине ракеты

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 13:13
Сибига призвал ужесточить санкции против РФ после массированной атаки на Киев
Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после рекордной баллистической атаки на Киев призвал международных партнеров к более жесткому давлению на Москву. Он заявил, что необходимо усилить санкции против РФ и ускорить оказание военной помощи Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Сибигу.

Реакция Сибиги на удар по Киеву

По словам главы МИД, Россия во время очередной атаки выпустила по Украине наибольшее количество баллистических ракет с начала полномасштабного вторжения — около четырех десятков. Основной целью удара стала столица, в результате чего погибли и пострадали мирные жители.

"Трус в Москве, который боится встретиться с президентом Зеленским, чтобы положить конец войне, продолжает вести войну против гражданского населения", — сказал Сибига.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно дать решительный ответ на российский террор. В частности, он призвал немедленно разблокировать 21-й пакет санкций Европейского Союза и не допускать никаких пауз в политике изоляции России.

Отдельно министр подчеркнул важность скорейшей реализации договоренностей о поставках Украине дополнительных ракет-перехватчиков. По его словам, любая задержка с передачей средств противовоздушной обороны обходится человеческими жизнями.

"Каждый, кто сдерживает поставки этих жизненно важных средств защиты, должен знать, что цена промедления измеряется человеческими жизнями. Не может быть никаких пауз в нашей совместной работе по развитию европейской защиты от баллистического террора", — подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Андрей Сибига выступил против любых решений о возвращении России к международным спортивным соревнованиям. Он заявил, что попытки реабилитировать государство-агрессора являются аморальными, а ответственность за такие шаги лежит и на спортивных чиновниках.

Как писали Новини.LIVE, этой ночью РФ выпустила по Киеву 41 баллистическую ракету. Среди воздушных целей были "Искандер-М", "Циркон" и С-400.

На данный момент известно, что погиб один человек, а еще 15 получили ранения. Разрушения зафиксированы в пяти районах столицы.

Еще четырех человек спасатели извлекли из-под завалов в Киеве. На одном из участков произошло прямое попадание рядом с жилым домом.

Киев МИД Андрей Сибига обстрелы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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