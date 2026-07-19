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Главная Киев Россияне снова ударили по станции метро "Лукьяновская" в Киеве: фоторепортаж

Россияне снова ударили по станции метро "Лукьяновская" в Киеве: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 08:07
Балистическая атака на Киев 19 июля — пострадала станция метро Лукьяновская
Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 19 июля российские войска атаковали Киев, в частности, под ударом в очередной раз оказалась Лукьяновка. В результате были повреждены станция метро "Лукьяновская" и Лукьяновский рынок.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

Последствия удара по Киеву 19 июля

Корреспондентка рассказала, что враг попал в подземный переход, которым обычно пользовались горожане, не успевавшие добежать до метро. Во время сегодняшнего обстрела люди тоже прятались именно здесь.

РФ вдарили по Києву 19 липня
Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE
Станція метро Лук'янівська під обстрілом 19 липня
Поврежденные здания после атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

В Шевченковском районе под атакой уже в который раз оказались станция метро "Лукьяновская", Лукьяновский рынок, а также дома и автомобили поблизости.

Обстріл станції метро Лук'янівська 19 липня
Повреждённая станция метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE
Удар по Києві балістичними ракетами 19 липня
Разрушения на Лукьяновском рынке. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувала Лук'янівку в Києві 19 липня
Последствия обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

"Мама держит здесь (на Лукьяновском рынке — Ред.) свою точку. Сегодня ночью всё разбомбили уже во второй раз. Есть что есть. Работаем дальше, потому что кто же будет, как не мы", — рассказала киевлянка Ксения.

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Последствия удара по Лукьяновке. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 19 липня
Последствия атаки на Лукьяновский рынок. Фото: Новини.LIVE

В то же время жительница Лукьяновки Алла рассказала, что работает на рынке. По ее словам, люди только начали возвращаться к работе и нормальной жизни после прошлого обстрела, а уже сегодня произошла новая атака.

"Я здесь работаю рядом, а через квартал живу. Иду и плачу, потому что люди только начали возвращаться, и у нас появилась какая-то возможность купить овощи, фрукты, ягоды... и вот снова", — сказала женщина.

Отметим, что на данный момент известно о восьми пострадавших, ещё один человек погиб.

Как писали Новини.LIVE, после российского обстрела в Киеве закрыли станцию метро "Лукьяновская". Поезда на "зеленой" линии проезжают станцию без остановки.

В целом повреждения зафиксированы в пяти районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Деснянском и Днепровском. Оккупанты обстреливали Киев баллистическими ракетами.

Киев обстрелы баллистические ракеты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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