Балистическая атака на Киев 19 июля — пострадала станция метро Лукьяновская

Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 19 июля российские войска атаковали Киев, в частности, под ударом в очередной раз оказалась Лукьяновка. В результате были повреждены станция метро "Лукьяновская" и Лукьяновский рынок.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

Последствия удара по Киеву 19 июля

Корреспондентка рассказала, что враг попал в подземный переход, которым обычно пользовались горожане, не успевавшие добежать до метро. Во время сегодняшнего обстрела люди тоже прятались именно здесь.

Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Поврежденные здания после атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

В Шевченковском районе под атакой уже в который раз оказались станция метро "Лукьяновская", Лукьяновский рынок, а также дома и автомобили поблизости.

Повреждённая станция метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE

Разрушения на Лукьяновском рынке. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

"Мама держит здесь (на Лукьяновском рынке — Ред.) свою точку. Сегодня ночью всё разбомбили уже во второй раз. Есть что есть. Работаем дальше, потому что кто же будет, как не мы", — рассказала киевлянка Ксения.

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Разрушения на Лукьяновке. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Лукьяновке. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки на Лукьяновский рынок. Фото: Новини.LIVE

В то же время жительница Лукьяновки Алла рассказала, что работает на рынке. По ее словам, люди только начали возвращаться к работе и нормальной жизни после прошлого обстрела, а уже сегодня произошла новая атака.

"Я здесь работаю рядом, а через квартал живу. Иду и плачу, потому что люди только начали возвращаться, и у нас появилась какая-то возможность купить овощи, фрукты, ягоды... и вот снова", — сказала женщина.

Отметим, что на данный момент известно о восьми пострадавших, ещё один человек погиб.

Как писали Новини.LIVE, после российского обстрела в Киеве закрыли станцию метро "Лукьяновская". Поезда на "зеленой" линии проезжают станцию без остановки.

В целом повреждения зафиксированы в пяти районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Деснянском и Днепровском. Оккупанты обстреливали Киев баллистическими ракетами.