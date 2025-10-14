В Киеве чиновницу КП ДЭУ подозревают в халатности при закупке соли

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители разоблачили чиновницу коммунального предприятия, действия которой привели к значительным убыткам городскому бюджету. По данным Днепровской окружной прокуратуры Киева, ей сообщено о подозрении в служебной халатности при проведении государственных закупок.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Реклама

Читайте также:

В Киеве разоблачили чиновницу, которая закупила соль со значительной переплатой

Следствием установлено, что чиновница, которая занимает руководящую должность в структурных подразделений КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского района", отвечая за подготовку закупки дорожной соли, не обеспечила проведение надлежащего мониторинга рыночных цен и не определила обоснованную ожидаемую стоимость товара.

В результате коммунальное предприятие приобрело соль по значительно более высокой цене, чем рыночная, переплатив более 2 миллионов гривен.

Факт завышения цены был подтвержден результатами судебно-экономических экспертиз, проведенных в рамках уголовного производства. Следователи пришли к выводу, что должностное лицо ненадлежащим образом выполнило свои должностные обязанности, чем нанесло существенный вред государственным интересам.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. По этой статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, несколько дней назад в Киеве разоблачили чиновника по аналогичному подозрению. Он переплатил около 1,4 млн гривен на закупке соли для обработки дорог.

Также чиновника Соломенской РГА и директора частного общества уличили в хищении средств на ремонте школьной крыши.