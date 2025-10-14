Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве чиновница закупила дорожную соль с большой переплатой

В Киеве чиновница закупила дорожную соль с большой переплатой

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 11:23
В Киеве чиновницу КП ДЭУ подозревают в халатности при закупке соли
Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители разоблачили чиновницу коммунального предприятия, действия которой привели к значительным убыткам городскому бюджету. По данным Днепровской окружной прокуратуры Киева, ей сообщено о подозрении в служебной халатности при проведении государственных закупок.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Реклама
Читайте также:

В Киеве разоблачили чиновницу, которая закупила соль со значительной переплатой

Следствием установлено, что чиновница, которая занимает руководящую должность в структурных подразделений КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского района", отвечая за подготовку закупки дорожной соли, не обеспечила проведение надлежащего мониторинга рыночных цен и не определила обоснованную ожидаемую стоимость товара.

В результате коммунальное предприятие приобрело соль по значительно более высокой цене, чем рыночная, переплатив более 2 миллионов гривен.

Факт завышения цены был подтвержден результатами судебно-экономических экспертиз, проведенных в рамках уголовного производства. Следователи пришли к выводу, что должностное лицо ненадлежащим образом выполнило свои должностные обязанности, чем нанесло существенный вред государственным интересам.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. По этой статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, несколько дней назад в Киеве разоблачили чиновника по аналогичному подозрению. Он переплатил около 1,4 млн гривен на закупке соли для обработки дорог.

Также чиновника Соломенской РГА и директора частного общества уличили в хищении средств на ремонте школьной крыши.

Киев дороги деньги прокуратура закупки следствие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации