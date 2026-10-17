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Главная Киев Лучше бы даже улитка справилась: киевлянка о Кличко во время протеста

Лучше бы даже улитка справилась: киевлянка о Кличко во время протеста

Ua ru
17 октября 2026 14:09
Репортаж
Кличко подвергся критике на протесте в Киеве: что возмутило горожан https://novyny.live/
Киевляне с плакатами во время протеста у КГГА 17 октября 2026 года. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Участница акции у здания Киевской городской государственной администрации раскритиковала работу мэра Виталия Кличко. Киевлянка Ольга заявила, что ее возмущают хаотичная застройка столицы, уничтожение деревьев и исторических зданий. Она также обратила внимание на проблемы с доступом к убежищам и подготовкой города к зиме.

Об этом киевлянка рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в субботу, 17 октября.

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Киевлянка объяснила, почему она недовольна работой Кличко

Ольга, присоединившаяся к протесту возле КГГА, считает, что городские власти уделяют недостаточно внимания потребностям жителей в безопасности. По ее словам, на фоне неудовлетворенных потребностей горожан продолжаются хаотичная застройка и уничтожение деревьев и исторических сооружений.

Киевлянка живет на Печерске. Она рассказала, что ближайшее для нее укрытие — станция метро "Арсенальная", до которой нужно идти примерно 15 минут. Ответственность за подготовку столицы к зиме Ольга возлагает на мэра и его команду.

Описывая своё отношение к работе городского головы, участница протеста прибегла к ироничному сравнению. Она заявила, что даже улитка справилась бы лучше, ведь не разрушала бы город.

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В то же время она подчеркнула, что родилась и выросла в столице и хочет оставаться здесь. По её мнению, среди жителей Киева есть достойные люди, способные управлять городом и заботиться о его жителях.

"Незаконные застройки повсюду, снос культурного наследия. То есть город совершенно не находится под контролем, и о нём никто не заботится. Однако друзья, строители, застройщики хаотично застраивают Киев.
Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве, и мне очень больно. Я требую, чтобы Кличко наконец-то сняли с этой должности.

И повторюсь, лучше бы даже улитка справилась, потому что она бы не разрушала", — отметила киевлянка.

Новини.LIVE сообщали, что во время акции у КГГА ветеран и общественный активист Олег Симороз призвал привлечь мэра Киева Виталия Кличко к ответственности, заявив, что его отставки недостаточно. Среди претензий он назвал коррупционные дела в окружении городского головы, застройку столицы и насилие в отношении активистов. Симороз также раскритиковал состояние укрытий и подготовку Киева к зиме, отметив, что его родители на Троещине не пользуются ближайшим укрытием, обозначенным как подвал жилого дома.

Новини.LIVE писали, что в Киеве возле КГГА 17 октября состоялась акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко из-за проблем с подготовкой к зиме, нехватки укрытий и состояния городской инфраструктуры. Протестующие также выразили недовольство бюджетными приоритетами, уничтожением исторического наследия и коррупционными скандалами в окружении мэра.

Виталий Кличко Киев митинг протесты КГГА отставка акции
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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