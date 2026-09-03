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Главная Киев Удар по Киевской области: в Бориспольском районе есть пострадавший

Удар по Киевской области: в Бориспольском районе есть пострадавший

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3 сентября 2026 08:44
Россия атакует Киевскую область: в Бориспольском районе есть пострадавший
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Киевской области

В Бориспольском районе Киевской области в результате вражеской атаки мужчина получил осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь. Жителей Киевской области призывают заботиться о собственной безопасности и реагировать на воздушные тревоги.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки в Киевской области

Тимур Ткаченко в своем сообщении отметил, что в ночь на 3 сентября российские войска повредили ряд гражданских объектов в Бориспольском районе.

В частности, в результате атаки были повреждены складские помещения, административное здание, магазин и малые архитектурные формы.

На местах работают все необходимые оперативные службы. Специалисты фиксируют последствия российской атаки и уточняют информацию о повреждениях.

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Глава Киевской ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях во время опасности и заботиться о собственной безопасности.

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Сообщение главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что вчера, 2 сентября, российские войска нанесли удар по Национальному университету пищевых технологий в Киеве. В результате атаки здания вуза получили повреждения, а отдельные корпуса — значительные разрушения. По предварительной информации, среди студентов и преподавателей пострадавших нет.

Мы сообщали, что Россия систематически атакует украинскую столицу реактивными дронами. По мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, такие регулярные дневные атаки российских войск на Киев с использованием беспилотников могут прекратиться в течение ближайших двух-трех недель.

Киев беспилотники Киевская военная администрация Борисполь атака Тимур Ткаченко
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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