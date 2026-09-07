Последствия трагедии в Миле спустя 10 дней: люди до сих пор остаются без окон

Последствия атаки РФ на село Мила Киевской области. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В поселке Мила Киевской области жители продолжают ликвидировать последствия российского нападения 28 августа, когда после попадания дрона в склады произошел масштабный пожар и сильная детонация, в результате которой погибли 38 человек. Часть домов до сих пор остается без окон и дверей, а во дворах местные жители находят обломки и боеприпасы.

Об этом житель поселка Валерий рассказал в эфире Ранок.LIVE журналистке Диане Шлыковой.

Реклама

Осколки до сих пор находят во дворах

Местный житель села Мила поделился с журналисткой Новини.LIVE, что даже спустя 10 дней после взрыва ситуация для жителей остается опасной. Мужчина рассказал, что в результате ужасного взрыва нашел обломок, который застрял прямо в стене его дома.

Местным жителям специалисты также рекомендуют снять верхний слой почвы на территориях, пострадавших от взрыва. Специалисты предупреждают — в земле могут оставаться обломки конструкций и боеприпасы, представляющие опасность для людей. Это, в свою очередь, означает, что даже обычная уборка территории возле дома может быть сопряжена с риском.

Дома остаются без окон и дверей

Взрывная волна повредила жилые дома в Миле. Часть квартир до сих пор не имеет окон и дверей, поэтому люди вынуждены самостоятельно искать возможности хотя бы временно закрыть поврежденные помещения. Необходимые материалы жители в основном получали от благотворительных организаций. Людям передавали пленку, покрытия и другие материалы, которые позволяли хотя бы частично защитить дома от осадков и холода.

Читайте также:

"От поселкового совета мы никакой компенсации не получали. Мы получали от благотворительных организаций пленку, покрытия — кому что повезло", — рассказал Валерий.

Люди ждут комиссий и документов

Еще одной проблемой для жителей остается отсутствие четкого понимания, когда именно начнется полноценное восстановление поврежденного жилья. Люди ждут работы соответствующих комиссий и оформления необходимых актов, без которых они не могут в полной мере приступить к ремонту. Из-за этого пострадавшие не знают, когда получат необходимую помощь и за чьи средства смогут восстановить свои дома.

Житель села Мила Валерий рассказал, что для жителей последствия трагедии не ограничиваются непосредственными разрушениями. Люди сталкиваются и с дополнительными проблемами из-за неопределенности, ожидания документов и отсутствия понятного алгоритма дальнейших действий.

Напомним, российская атака на поселок Мила произошла 28 августа. После попадания беспилотника в складские помещения возник масштабный пожар, который впоследствии сопровождался мощной детонацией. По официальной информации, в результате трагедии погибли 38 человек. Значительные повреждения получил частный пансионат для пожилых людей "Добрый дом".

Сгоревшее здание. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Последние новости Киевщины

Новини.LIVE сообщали, что, по имеющимся данным, в столице формируется резерв продуктов питания и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций. В случае необходимости запасы будут направляться в пункты устойчивости, аварийно-спасательные службы, пострадавшим жителям, а также людям, нуждающимся в социальной поддержке.

Новини.LIVE писали, что в Киевской области произошли изменения в системе оповещения о воздушной тревоге. Введен желтый уровень, означающий "опасность от дронов", красный — "массированную угрозу от дронов", "ракетную угрозу" или "ракетно-дроновую угрозу". Зеленый, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии угрозы.