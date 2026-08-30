Ткаченко рассказал о последствиях трагедии в Миле — что известно

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

В селе Мила Бучанского района Киевской области продолжается ликвидация последствий российского удара и последующего взрыва. На данный момент известно о 38 погибших и 52 пострадавших, среди которых пятеро детей.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Какова ситуация в Миле после российского удара

По словам начальника КОВА, девять пострадавших в настоящее время находятся в больницах. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

"На данный момент, к сожалению, известно, что в результате удара и последующей детонации погибли 38 человек. Мои соболезнования родным и близким. Также ранения получили 52 человека, среди них 5 детей. В больницах остаются 9 человек. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести", — сообщил Ткаченко.

Пост Тимура Ткаченко. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Последствия трагедии. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

В результате трагедии в Миле и прилегающих населенных пунктах повреждено около 300 объектов. Среди них более 200 частных домов и 14 многоэтажек. Часть жилых зданий получила незначительные или частичные повреждения, а некоторые — полностью разрушены.

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Последствия трагедии. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

По словам Ткаченко, одной из главных задач сейчас является помощь людям, лишившимся домов. Совместно с профильным министерством власти разрабатывают механизмы восстановления разрушенного жилья, поврежденной инфраструктуры и поддержки пострадавших.

Спецслужбы на месте детонации боеприпасов. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

На двух наиболее пострадавших улицах после оперативного разминирования специалисты уже восстановили электроснабжение. Работы по восстановлению света и газоснабжения на других участках продолжаются. Кроме того, в общине продолжает работать гуманитарный штаб. Там пострадавшие могут получить психологическую помощь и подать заявления на материальную поддержку. На данный момент уже поступило более 200 таких заявок.

Как сообщали Новини.LIVE, 30 августа на место трагедии в селе Мила Бучанского района Киевской области прибыл начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он осмотрел территорию, где после российского удара произошли взрывы и пожар на складе, а также ознакомился с последствиями трагедии.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 августа Тимур Ткаченко заявил, что российские обстрелы затрудняют работу спасателей, медиков и других экстренных служб. В то же время власти Киевской области готовятся к возможным новым атакам, а в Дмитровской общине продолжает работать оперативный штаб по ликвидации последствий удара.