Чиновники КГГА закупили генераторы с убытками в почти 5 млн грн

Дата публикации 4 ноября 2025 18:11
обновлено: 19:35
Чиновник КГГА разворовали деньги на закупке генераторов — детали
Задержание подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

При закупке дизельных генераторов чиновник Киевской городской государственной администрации (КГГА) нанес бюджету ущерб в 4,8 миллиона гривен. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 4 ноября.

Что известно о деле

Что известно о деле

Правоохранители установили, что в мае 2023 года подозреваемый был лицом, ответственным за процедуру закупок в Департаменте муниципальной безопасности КГГА. Отмечается, что при закупке генераторов он не сравнил должным образом ценовые предложения, предоставленные поставщиками, с рыночной стоимостью генераторов и признал победителем торгов общество, которое предложило генераторы по ценам, значительно выше рыночных.

В результате за них переплатили 4,8 млн гривен. Чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности при закупке генераторов (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Правоохранители также добавили, что ранее подозрение в служебной халатности при закупке генераторов вручили руководителю Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Напомним, ранее чиновники КГГА украли 20 млн грн в рамках городской программы помощи киевлянам. Сейчас еще продолжается досудебное расследование.

В то же время Тимур Ткаченко рассказал, что деньги, которые украли чиновники КГГА, вернули городу и направили на нужды Сил обороны.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
