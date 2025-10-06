Видео
Главная Киев После нескольких лет бездействия Кличко сменил мнение об укрытиях

После нескольких лет бездействия Кличко сменил мнение об укрытиях

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 12:46
Кличко изменил позицию по мобильным укрытиям перед Советом обороны
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что мэр столицы Виталий Кличко наконец изменил свою позицию относительно мобильных укрытий — впервые за почти четыре года. Он согласился ускорить процедуру строительства хранилищ для киевлян.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Кличко согласился начать строительство мобильных укрытий

По словам Тимура Ткаченко позиция городского головы изменилась непосредственно перед заседанием.

"Лучше поздно, чем ни разу за предыдущие почти четыре года. Мэр Кличко изменил свою позицию по мобильным укрытиям в момент перед заседанием Совета обороны. Прямо сейчас у нас на Совете обороны процедура, как это ускорить. Но лучшим инструментом пока стал публичный пинок", — высказался Тимур Ткаченко.

Реакция Кличко относительно мобильных укрытий

Зато мэр Киева Виталий Кличко отметил, что после длительных обращений города вопрос мобильных укрытий наконец получил правовое урегулирование.

"Наконец, наши многочисленные обращения о необходимости правового урегулирования вопроса мобильных укрытий дали результат. И сегодня мы рассмотрим алгоритм их установки в столице", — отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что требования к таким сооружениям теперь определены на государственном уровне, что, по его словам, сделает невозможным коррупционные злоупотребления.

Кличко также напомнил, что вопрос обустройства защитных сооружений является одним из главных приоритетов города. Он заявил, что за последние годы Киев направил более 7 млрд грн на укрытие, а около 2000 объектов было отремонтировано. В то же время он раскритиковал районные администрации за бездействие, которые, по его словам, не освоили даже трети из нынешних 4 млрд грн, выделенных на укрытие.

"Мобильные укрытия, безусловно, необходимы в местах, где нет возможности устроить стационарные. Поэтому средства, которые РГА не могут использовать, будем перенаправлять на мобильные укрытия. Очень надеюсь, что районные администрации справятся по крайней мере с этой задачей и смогут закупить и установить мобильные укрытия надлежащего качества", — сообщил Виталий Кличко.

Напомним, мэр Киева игнорирует заседание Совета обороны и недавно не появился на обсуждение по финансированию антидроновой системы, военных госпиталей и мобильных укрытий.

Добавим, что решение о строительстве мобильных укрытий в Киеве приняли еще в сентябре, но дело так и не сдвинулось с места.

Ранее Тимур Ткаченко отмечал, что строительство укрытий Киеве тормозится из-за отсутствия четкой стратегии, которую должен был бы разработать профильный департамент, под контролем Виталия Кличко.

Между тем в Киеве процветает коррупция на строительстве и ремонте укрытий. Не гнушаются чиновники разворовывать средства даже на укрытиях для детей.

Киев КГГА воздушная тревога укрытия Тимур Ткаченко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
