Главная Киев В КГВА анонсировали переход столицы на новый уровень безопасности

В КГВА анонсировали переход столицы на новый уровень безопасности

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 17:20
Заседание Совета обороны Киева — какие решения приняли
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о ряде важных решений. Они направлены на повышение безопасности и эффективности работы столицы в условиях войны.

Об этом Ткаченко написал в Telegram в понедельник, 6 октября.

Как Киев движется к порядку

По его словам, в Киеве уже запущено движение общественного транспорта во время воздушных тревог, что стало важным шагом в обеспечении мобильности города даже в сложных условиях. Также проведена масштабная очистка улиц от брошенных и уничтоженных автомобилей — действий, которые, по его мнению, демонстрируют пример надлежащей культуры почтения памяти павших.

Чиновник подчеркнул, что сейчас город переходит к новым этапам в сфере безопасности - внедрение мобильных укрытий, электронных пропусков во время комендантского часа и реализации системных решений, которые годами оставались нерешенными.

"Проблемы, которые были известны давно, мы начали решать. И мы их решим", — заявил он, подчеркнув важность Совета обороны как ключевого инструмента управления городом в военное время.

В то же время чиновник выразил сожаление, что не все участники находят время для участия в заседаниях, где принимаются критические для Киева решения.

Он подчеркнул, что готов действовать решительно, даже если его позиция не всегда будет приятной для всех: "Пусть лучше я буду жестким, но если так город меняется к лучшему — то будем продолжать".

Уже на этой неделе запланировано новое заседание Совета обороны, которое, по словам главы КГГА, станет началом более регулярных встреч. На повестке дня — ряд важных вопросов, в частности работа метро между правым и левым берегами во время тревоги, использование средств громады для обороны и ПВО, а также регулирование отпусков чиновников за бюджетные средства.

"Как и раньше, готов бороться за каждый из этих вопросов ради интересов и безопасности киевлян", — подчеркнул руководитель КГВА.

Напомним, что руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко провел рабочее совещание с участием руководителей департаментов КГГА, районных администраций столицы и представителей ГСЧС, где они обсудили внедрение в Киеве мобильных укрытий — новых конструкций, призванных гарантировать безопасность горожан в случае российских обстрелов.

Сегодня стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко впервые за четыре года пересмотрел свое отношение к мобильным укрытиям. Он согласился ускорить процесс сооружения защитных помещений для жителей Киева.

Киев война в Украине укрытия столица Тимур Ткаченко КМВА
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
