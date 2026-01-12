Видео
Главная Киев Разрушения и раненые — жительница Киева рассказала об атаке РФ

Разрушения и раненые — жительница Киева рассказала об атаке РФ

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 11:35
Обстрел Киева 12 января — местная жительница рассказала об ударе РФ
Последствия удара РФ по Киеву 12 января. Фото: Новости.LIVE / Дмитрий Шеремет

Во время ночной атаки РФ по Киеву 12 января произошло попадание дрона в Соломенском районе столицы. В результате атаки повреждены жилые дома, а также ранены местные жители.

Об этом рассказала жительница Киева Елена в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Враг попал по жилому кварталу в Киеве

По словам жительницы, российский дрон упал на парковку вблизи жилого дома. В результате взрыва ударной волной в домах выбило окна. Елена отмечает, что в соседнем доме также получили ранения два человека.

"Началась тревога и буквально через 1-2 минуты звук "Шахеда". Мы быстро выскочили в коридор. У нас выбиты окна. Вроде все живы. Но в соседнем доме девушек ранило стеклом", — рассказала Елена.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, информация о количестве пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Напомним, в ночь на 12 января российская армия атаковала Киев дронами. В результате атаки произошло попадание БпЛА в нежилое здание в Соломенском районе столицы.

Ранее Новини.LIVE показали последствия атаки оккупантов на столицу.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
