Обстрел Киева 12 января — местная жительница рассказала об ударе РФ

Разрушения и раненые — жительница Киева рассказала об атаке РФ
Во время ночной атаки РФ по Киеву 12 января произошло попадание дрона в Соломенском районе столицы. В результате атаки повреждены жилые дома, а также ранены местные жители.
Об этом рассказала жительница Киева Елена в комментарии Новини.LIVE.
Враг попал по жилому кварталу в Киеве
По словам жительницы, российский дрон упал на парковку вблизи жилого дома. В результате взрыва ударной волной в домах выбило окна. Елена отмечает, что в соседнем доме также получили ранения два человека.
"Началась тревога и буквально через 1-2 минуты звук "Шахеда". Мы быстро выскочили в коридор. У нас выбиты окна. Вроде все живы. Но в соседнем доме девушек ранило стеклом", — рассказала Елена.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, информация о количестве пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Напомним, в ночь на 12 января российская армия атаковала Киев дронами. В результате атаки произошло попадание БпЛА в нежилое здание в Соломенском районе столицы.
Ранее Новини.LIVE показали последствия атаки оккупантов на столицу.
