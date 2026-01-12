Відео
Головна Київ Руйнування й поранені — мешканка Києва розповіла про атаку РФ

Руйнування й поранені — мешканка Києва розповіла про атаку РФ

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 11:35
Обстріл Києва 12 січня — місцева мешканка розповіла про удар РФ
Наслідки удару РФ по Києву 12 січня. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

Під час нічної атаки РФ по Києву 12 січня відбулося влучання дрона в Солом'янському районі столиці. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, а також поранено місцевих мешканців.

Про це розповіла жителька Києва Олена в коментарі Новини.LIVE.

Ворог поцілив по житловому кварталу в Києві

За словами мешканки, російський дрон упав на парковку поблизу житлового будинку. Внаслідок вибуху ударною хвилею в оселях вибило вікна. Олена зазначає, що в сусідньому будинку також отримали поранення двоє людей.

"Розпочалася тривога і буквально через 1-2 хвилини звук "Шахеда". Ми швидко вискочили до коридору. У нас вибиті вікна. Наче всі живі. Але в сусідньому будинку дівчат поранило склом", — розповіла Олена.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, інформація щодо кількості постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня російська армія атакувала Київ дронами. Внаслідок атаки сталося влучання БпЛА у нежитлову будівлю в Солом'янському районі столиці.

Раніше Новини.LIVE показали наслідки атаки окупантів на столицю

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
