Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев РФ атаковала Киевскую область: горят склады, дома, повреждено общежитие

РФ атаковала Киевскую область: горят склады, дома, повреждено общежитие

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 05:13
Обстрел Киевской области 2 июля — в регионе пожары и поврежденные дома
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 2 июля россияне нанесли комбинированный удар по Киевской области. В результате обстрела были повреждены дома и склады, а также возникли пожары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской областной государственной администрации.

Последствия обстрела Киевской области 2 июля

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник в своем Telegram сообщил, что область ночью подверглась ударам дронов, баллистических и крылатых ракет.

В результате обстрела последствия зафиксированы уже в пяти районах региона. В частности:

  • в Бучанском районе спасатели ликвидируют пожары в складских помещениях и частном доме. Кроме того, поврежден автомобиль;
  • в Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль;
  • в Обуховском и Фастовском районах повреждены частные дома;
  • в Вышгородском районе поврежден автомобиль.

"Все экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в безопасных местах до отбоя", — добавил Калашник.

Читайте также:
Обстріл Київської області 2 липня - що відомо про наслідки
Пост Калашника. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне нанесли комбинированный удар по Украине, но основной целью РФ стал Киев. В городе в результате обстрела разрушены жилые дома, повреждено медицинское учреждение и возникли пожары.

Также мы писали, что в результате обстрела в Киеве есть жертвы и пострадавшие.

пожар Киевская область повреждение домов
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации