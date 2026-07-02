Обстрел Киевской области 2 июля — в регионе пожары и поврежденные дома

РФ атаковала Киевскую область: горят склады, дома, повреждено общежитие
В ночь на 2 июля россияне нанесли комбинированный удар по Киевской области. В результате обстрела были повреждены дома и склады, а также возникли пожары.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской областной государственной администрации.
Последствия обстрела Киевской области 2 июля
Начальник Киевской ОВА Николай Калашник в своем Telegram сообщил, что область ночью подверглась ударам дронов, баллистических и крылатых ракет.
В результате обстрела последствия зафиксированы уже в пяти районах региона. В частности:
- в Бучанском районе спасатели ликвидируют пожары в складских помещениях и частном доме. Кроме того, поврежден автомобиль;
- в Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль;
- в Обуховском и Фастовском районах повреждены частные дома;
- в Вышгородском районе поврежден автомобиль.
"Все экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в безопасных местах до отбоя", — добавил Калашник.
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне нанесли комбинированный удар по Украине, но основной целью РФ стал Киев. В городе в результате обстрела разрушены жилые дома, повреждено медицинское учреждение и возникли пожары.
Также мы писали, что в результате обстрела в Киеве есть жертвы и пострадавшие.