В Киеве 20-летнего парня зажало под вагоном поезда в метро

В Киеве спасатели деблокировали застрявшего под вагоном метро парня — в каком он состоянии
В киевском метро спасатели вызволили парня, которого зажало под вагоном поезда. Потерпевший получил серьезную травму ноги.
Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.
Что известно о травмировании парня в киевском метро
Инцидент произошел на станции метро "Университетская". Сотрудники ГСЧС деблокировали пострадавшего из-под четвертого вагона с помощью шанцевого инструмента.
Парню всего 20 лет. Он получил травматическую ампутацию правой ноги ниже колена. Пострадавшего уже передали для дальнейшей госпитализации медикам.
Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.
В ГСЧС отметили, что движение поездов по красной линии метро уже возобновили в обычном режиме.
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