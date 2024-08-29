В Киеве 20-летнего парня зажало под вагоном поезда в метро

ГСЧС передают пострадавшего парня медикам. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве

В киевском метро спасатели вызволили парня, которого зажало под вагоном поезда. Потерпевший получил серьезную травму ноги.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

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Инцидент произошел на станции метро "Университетская". Сотрудники ГСЧС деблокировали пострадавшего из-под четвертого вагона с помощью шанцевого инструмента.

Парню всего 20 лет. Он получил травматическую ампутацию правой ноги ниже колена. Пострадавшего уже передали для дальнейшей госпитализации медикам.

Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.

В ГСЧС отметили, что движение поездов по красной линии метро уже возобновили в обычном режиме.