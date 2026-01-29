Видео
Україна
В Киеве популярный ресторан ежедневно бесплатно кормит сотни людей

В Киеве популярный ресторан ежедневно бесплатно кормит сотни людей

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 22:33
В Киеве ресторан "Молодость" ежедневно бесплатно кормит сотни людей
Очередь в ресторан "Молодость". Фото: Новини.LIVE

В Киеве ресторан "Молодость" ежедневно бесплатно кормит сотни людей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Инициативу ввели, чтобы поддержать тех, кто не имеет возможности самостоятельно приготовить горячую пищу.

Об этом сообщила руководитель заведения Ирина рассказала журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Читайте также:

Как "Молодость" помогает киевлянам

Помощь получают пожилые люди, мамы с детьми, семьи и все, кто в этом нуждается. Проект планируют поддерживать как минимум до конца зимы.

"Это инициатива от наших владельцев. Был разработан стратегический план, чтобы кормить 500-1000 порций ежедневно", — рассказала руководительница.

Ежедневно в меню — горячие и питательные блюда: борщ, курица с кашей или картошкой. Рацион постоянно меняется, а еду можно съесть на месте или забрать с собой.

"Меню разработано так, чтобы был ассортимент. Комплексы есть с кашей и курицей или с картофелем. Сегодня есть первые блюда, потому что на улице холодно, и нужна горячая питательная пища, которая сохраняет тепло", — добавила Ирина.

Сейчас команда выдает от 200 до 300 порций в день и планирует существенно увеличить объемы помощи.

Напомним, что волонтеры международной организации World Central Kitchen выдавали горячую пищу для жителей столицы.

А также журналисты Новини.LIVE рассказали, как происходит спасение столицы от последствий циничных атак оккупантов РФ на энергетическую инфраструктуру.

Киев еда волонтеры помощь столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
