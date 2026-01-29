В Киеве популярный ресторан ежедневно бесплатно кормит сотни людей
В Киеве ресторан "Молодость" ежедневно бесплатно кормит сотни людей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Инициативу ввели, чтобы поддержать тех, кто не имеет возможности самостоятельно приготовить горячую пищу.
Об этом сообщила руководитель заведения Ирина рассказала журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.
Как "Молодость" помогает киевлянам
Помощь получают пожилые люди, мамы с детьми, семьи и все, кто в этом нуждается. Проект планируют поддерживать как минимум до конца зимы.
"Это инициатива от наших владельцев. Был разработан стратегический план, чтобы кормить 500-1000 порций ежедневно", — рассказала руководительница.
Ежедневно в меню — горячие и питательные блюда: борщ, курица с кашей или картошкой. Рацион постоянно меняется, а еду можно съесть на месте или забрать с собой.
"Меню разработано так, чтобы был ассортимент. Комплексы есть с кашей и курицей или с картофелем. Сегодня есть первые блюда, потому что на улице холодно, и нужна горячая питательная пища, которая сохраняет тепло", — добавила Ирина.
Сейчас команда выдает от 200 до 300 порций в день и планирует существенно увеличить объемы помощи.
