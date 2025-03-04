Reuters снова запустило трансляцию из центра Киева — реакция КГВА

Майдан Независимости в Киеве. Фото: Unsplash

Во вторник, 4 марта, издание Reuters снова запустило прямую трансляцию из центра Киева. КГВА обратилась в правоохранительные органы по этому поводу.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Как отметил Ткаченко, сегодня Reuters снова запустило трансляцию с Майдана Независимости в Киеве. Он подчеркнул, что издание не получало на это разрешение.

"Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили", — сообщил Ткаченко.

Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

"​Вид на киевский Майдан Независимости после того, как официальный представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после его столкновения с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе", — говорилось в описании под стримом.

Напомним, в феврале британское агентство Reuters также запускало трансляцию с Майдана Независимости в Киеве. Камеру было установлено на гостинице "Украина", но разрешения на прямой эфир издание не получало.

Издание Reuters остановило прямую трансляцию по требованию украинских представителей. Это произошло после обращения начальника КГВА Тимура Ткаченко в соответствующие органы.