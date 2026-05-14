В Дарницком районе Киева количество погибших возросло до четырех

Главная Киев В Дарницком районе Киева количество погибших возросло до пяти

В Дарницком районе Киева количество погибших возросло до пяти

Дата публикации 14 мая 2026 12:07
Поисково-спасательная операция в Дарницком районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Количество погибших в Дарницком районе Киева после российской атаки возросло до пяти. Еще 39 человек ранены, среди них есть младенец. На месте работают все соответствующие службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева.

Количество жертв в Киеве увеличилось

Обновлено в 13:00. "К сожалению, число жертв растет. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего человека. Таким образом, число жертв возросло до пяти", — сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко. 

Скриншот поста Тимура Ткаченко

В полиции рассказали, что из-под завалов разрушенного подъезда многоэтажки деблокировали двух мужчин 21 и 30 лет, и женщину — ее личность сейчас устанавливается. Еще один мужчина погиб в больнице. Накануне его госпитализировали с автозаправочной станции, которая подверглась вражеской атаке.

Атака на Київ 14 травня
Полиция на психолог на месте обстрела в Киеве. Фото: Нацполиция

По состоянию на сейчас известно о 39 пострадавших. Среди них есть младенец. Полиция и экстренные службы продолжают работать на месте.

Как писали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали Киев дронами. В Дарницком районе получил повреждения жилой дом. Людей заблокировало под завалами.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами. Чрезвычайникам удалось спасти 28 человек. В целом ликвидация последствий обстрела продолжается в трех районах столицы.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
