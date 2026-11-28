В Киеве обломки БПЛА упали на территорию детсада: пострадал 5-летний мальчик
В субботу, 28 ноября, российские войска атаковали Киев. В Шевченковском районе столицы в результате падения обломков беспилотника на территорию детского сада пострадал пятилетний мальчик. В Соломенском районе в результате вражеской атаки погибла женщина. Также в городе повреждены жилое и административное здания.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и ГСЧС.
Последствия атаки РФ в Шевченковском районе Киева
После падения обломков беспилотника на территории детского сада загорелось дерево. В самом учреждении и соседнем пятиэтажном жилом доме выбило окна.
Всего в результате падения обломков на территорию детского сада пострадали четыре человека. Медики госпитализировали двоих из них, в том числе пятилетнего мальчика.
"В ходе ликвидации последствий спасатели обнаружили пострадавшую и передали её медикам", — сообщили в ГСЧС.
Также в Шевченковском районе загорелись автомобили на парковке. Кроме того, спасатели тушили пожар в металлическом вагончике и расположенном рядом двухэтажном нежилом здании. Обошлось без пострадавших.
В Соломенском районе Киева погибла женщина
Обломки российского беспилотника упали на двухэтажное административное здание. В результате атаки оно частично разрушилось.
"Тело погибшей женщины, о которой сообщалось, обнаружили под завалами", — сообщил Кличко.
По состоянию на вечер все пожары, возникшие в результате российского обстрела столицы, ликвидированы.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска поразили объект критической инфраструктуры Киева. Из-за повреждений в отдельных районах столицы возможны перебои с электричеством и водой.
Также мы сообщали о том, что российские войска с утра атакуют Белую Церковь в Киевской области. В результате обстрелов пострадали три человека и были повреждены объекты инфраструктуры.