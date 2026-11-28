Мэр Киева Виталий Кличко и поврежденная в результате российской атаки крыша здания. Фото: t.me/vitaliy_klitschko, facebook.com/DSNSKyiv. Коллаж: Новини.LIVE

В субботу, 28 ноября, российские войска атаковали Киев. В Шевченковском районе столицы в результате падения обломков беспилотника на территорию детского сада пострадал пятилетний мальчик. В Соломенском районе в результате вражеской атаки погибла женщина. Также в городе повреждены жилое и административное здания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и ГСЧС.

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Виталий Кличко об атаке на Киев. Скриншот: t.me/vitaliy_klitschko

Последствия атаки РФ в Шевченковском районе Киева

После падения обломков беспилотника на территории детского сада загорелось дерево. В самом учреждении и соседнем пятиэтажном жилом доме выбило окна.

Всего в результате падения обломков на территорию детского сада пострадали четыре человека. Медики госпитализировали двоих из них, в том числе пятилетнего мальчика.

Последствия падения обломков БПЛА на территорию детского сада. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

"В ходе ликвидации последствий спасатели обнаружили пострадавшую и передали её медикам", — сообщили в ГСЧС.

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Также в Шевченковском районе загорелись автомобили на парковке. Кроме того, спасатели тушили пожар в металлическом вагончике и расположенном рядом двухэтажном нежилом здании. Обошлось без пострадавших.

Воронка от падения обломков беспилотника на территории детского сада. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Соломенском районе Киева погибла женщина

Обломки российского беспилотника упали на двухэтажное административное здание. В результате атаки оно частично разрушилось.

"Тело погибшей женщины, о которой сообщалось, обнаружили под завалами", — сообщил Кличко.

По состоянию на вечер все пожары, возникшие в результате российского обстрела столицы, ликвидированы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска поразили объект критической инфраструктуры Киева. Из-за повреждений в отдельных районах столицы возможны перебои с электричеством и водой.

Также мы сообщали о том, что российские войска с утра атакуют Белую Церковь в Киевской области. В результате обстрелов пострадали три человека и были повреждены объекты инфраструктуры.