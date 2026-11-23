Зеленский: судьба двух человек, под завалами в Димере, до сих пор неизвестна
В Димере продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по жилому дому. Число погибших возросло до 11 человек, еще двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди спасенных — мальчик Давид и женщина, пробывшая под завалами почти 22 часа.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
Что известно о спасённом мальчике Давиде
По его словам, врачи оказывают необходимую помощь мальчику Давиду, которого накануне извлекли из-под завалов. Его родители находятся рядом. В больнице также остаются четверо раненых.
Последствия российского удара по Димеру
Разбор завалов продолжался всю ночь. За это время спасатели извлекли тела еще семи погибших. Всего в результате российского удара погибли 11 человек, а судьба еще двоих остается неизвестной.
Спасательные работы приходилось прерывать из-за угрозы повторных российских атак. В частности, опасность для спасателей представляли шахиды.
Зеленский призвал усилить санкции против России
Отдельно президент подчеркнул необходимость усилить санкционное давление на Россию и контроль за их соблюдением. По его словам, производство российских "шахидов", как обычных, так и реактивных, критически зависит от иностранных компонентов, прежде всего двигателей и чипов.
Зеленский призвал партнеров усилить экспортный контроль, чтобы ограничить доступ России к деталям, необходимым для изготовления ударных беспилотников.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, как спасатели извлекали людей из-под завалов пятиэтажного дома в Димере. В частности, удалось спасти семилетнего Давида, 79-летнюю Валентину, которая пробыла под обломками 22 часа, а также нескольких домашних животных.
Также стало известно, куда временно разместят жильцов поврежденного дома в Димере. По словам главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко, семерых человек уже переселили. Дальнейшее восстановление уцелевшей части пятиэтажного дома будет зависеть от результатов экспертизы его безопасности.