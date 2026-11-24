Дом в Дымере Киевской области, подвергшийся нападению со стороны РФ 22 ноября 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Семилетнего Давида удалось спасти из-под завалов разрушенного многоэтажного дома в Дымере. Мальчик провёл под обломками почти 14 часов, но оставался в сознании и мог общаться со спасателями. Его мама рассказала, что пережил ребёнок во время пребывания под завалами и как он себя чувствует после спасения.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Давид, которого нашли живым после 14 часов пребывания под завалами многоквартирного дома в Дымере. Фото: Reuters

Что известно о состоянии мальчика после спасения

Когда спасатели нашли Давида, он был в сознании и уверял их, что с ним всё в порядке. По словам мамы, утром мальчик просил поесть, а впоследствии уже смог поднять руку. Он также назвал дату своего рождения, адрес и класс, в котором учится.

Под обломками ребенок сильно замерз и долгое время лежал на боку, сгорбившись. Мама рассказала, что сын дрожал от холода, а во время тушения пожара на него попадала вода.

Несмотря на тяжелое положение, Давид слышал, как спасатели разбирали завалы. Он рассказал маме, что на него упала плита, из-за чего ему было больно, а потолок над ним был низким. Мальчик также пытался вытянуть руку, но потом снова лежал неподвижно.

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Как Давид встретил маму после спасения

Женщина рассказала, что сын заплакал, когда увидел её. По её словам, мальчик также признался, что испугался, когда находился под обломками.

Мама вспомнила, что во время поисков спасатели услышали голос ребёнка. Давид назвал своё имя и сообщил, что с ним всё в порядке.

После спасения женщина сказала сыну, что теперь у него будет два дня рождения — 14 марта и 22 ноября. Она также пообещала, что после лечения мальчик снова сможет ходить на футбол.

Мама подчеркнула, что самое главное — ребенка удалось найти живым. Она уверена, что все последствия пережитого удастся преодолеть.

"Главное, что он жив, что его достали. А там всё вылечим, всё будет хорошо", — сказала мама мальчика.

Новини.LIVE сообщали, что 24 ноября в больнице скончалась 79-летняя жительница Дымера, которую спасли из-под завалов разрушенного российским дроном дома. Женщина провела под обломками 22 часа, прежде чем её освободили и доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, полученные травмы оказались смертельными. Таким образом, число погибших в результате атаки на Дымер возросло до 12 человек.

Также мы писали, что 23 ноября в Дымере Киевской области завершили аварийно-спасательные работы после российского удара по пятиэтажному дому. В результате атаки погибли 12 человек, в том числе 11-летняя девочка.