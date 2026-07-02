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Головна Київ РФ атакувала Київщину: палають склади, домівки, пошкоджено гуртожиток

РФ атакувала Київщину: палають склади, домівки, пошкоджено гуртожиток

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 05:13
Обстріл Київської області 2 липня - в регіоні пожежі та пошкоджені будинки
Рятувальник ліквідує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 2 липня здійснили комбінований удар по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені домівки, склади та виникли пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

Наслідки обстрілу Київської області 2 липня

Начальник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram повідомив, що область була вночі під ударом дронів, балістики та крилатих ракет.

Внаслідок обстрілу наслідки зафіксовані вже у п'яти районах регіону. Зокрема:

  • у Бучанському районі рятувальники ліквідовують пожежі складських приміщень та приватного будинку. Окрім того, пошкоджено автомобіль;
  • у Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.
  • в Обухівському та Фастівському районах пошкоджені приватні будинки;
  • у Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

"Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Повітряна тривога триває. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися у безпечних місцях до відбою", — додав Калашник.

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Пост Калашника. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни здійснили комбінований удар по Україні, але основною ціллю РФ став Київ. У місті внаслідок обстрілу зруйновані житлові будинки, пошкоджено медзаклад та виникли пожежі.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу у Києві є жертви та постраждалі.

пожежа Київська область пошкодження будинків
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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