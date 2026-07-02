Обстріл Київської області 2 липня - в регіоні пожежі та пошкоджені будинки

Рятувальник ліквідує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 2 липня здійснили комбінований удар по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені домівки, склади та виникли пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

Наслідки обстрілу Київської області 2 липня

Начальник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram повідомив, що область була вночі під ударом дронів, балістики та крилатих ракет.

Внаслідок обстрілу наслідки зафіксовані вже у п'яти районах регіону. Зокрема:

у Бучанському районі рятувальники ліквідовують пожежі складських приміщень та приватного будинку. Окрім того, пошкоджено автомобіль;

у Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.

в Обухівському та Фастівському районах пошкоджені приватні будинки;

у Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

"Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Повітряна тривога триває. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися у безпечних місцях до відбою", — додав Калашник.

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Пост Калашника. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни здійснили комбінований удар по Україні, але основною ціллю РФ став Київ. У місті внаслідок обстрілу зруйновані житлові будинки, пошкоджено медзаклад та виникли пожежі.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу у Києві є жертви та постраждалі.