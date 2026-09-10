Продукция REEVA временно исчезнет с полок из-за атак РФ

Удар РФ по заводу REEVA. Фото: ГСЧС Киевской области

Завод REEVA в Белой Церкви получил значительные повреждения в результате прямого попадания российского беспилотника во время атаки 8 сентября. Из-за повреждений предприятие временно не может производить и отгружать продукцию, поэтому отдельные товары бренда могут исчезнуть с полок магазинов. В то же время компания уже работает над возобновлением поставок.

Об этом сообщает REEVA, передает Новини.LIVE.

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Российский БПЛА поразил завод REEVA

Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Киевской области. Известно, что во время атаки РФ 8 сентября на производственный объект в Белой Церкви завод REEVA подвергся разрушениям. Позже компания REEVA официально подтвердила прямое попадание российского беспилотника.

В результате удара завод получил существенные повреждения. Из-за этого предприятие в настоящее время не имеет возможности осуществлять производство и отгрузку готовой продукции.

Атака вызвала масштабный пожар на территории предприятия.

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REEVA специализируется на продукции быстрого приготовления и бакалеи. До 2022 года товары компании были известны украинским потребителям под брендом "Роллтон", однако впоследствии производитель провел ребрендинг и начал выпускать продукцию под торговой маркой REEVA.

Компания работает над возобновлением поставок

В REEVA отметили, что уже принимают меры, чтобы обеспечить наличие продукции в магазинах и как можно быстрее возобновить работу предприятия.

Из-за временной остановки производства отдельные товары REEVA могут отсутствовать на полках магазинов. Компания не уточнила, когда именно завод сможет возобновить полноценную работу.

Мы сообщали, что российские войска наносят удары по продуктовым складам и медицинским базам в Украине, значительная часть которых расположена в Киеве. Такие атаки могут затруднять обеспечение гражданского населения необходимыми товарами. Новини.LIVE показали реакцию местных жителей и связанные с этим изменения.

Новини.LIVE писали, что российский террор с использованием реактивных дронов стал систематическим. В четверг, 10 сентября, стало известно, что РФ полностью разрушила киевскую АЗС в Голосеевском районе. Пострадали четверо человек.