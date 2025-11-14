Атака РФ на Киеве 14 ноября - спасатель тушил пожар в собственной квартире

Сергей Власенко в разрушенной квартире. Фото: ГСЧС

В Киеве спасатель Сергей Власенко тушил пожар в собственной квартире после ночной атаки российской армии 14 ноября. Во время удара в доме находилась семья бойца ГСЧС.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Обстрел РФ разрушил жилье спасателя

В ночной атаке РФ на Киев российский беспилотник попал в многоэтажку, где проживал спасатель ГСЧС Сергей Власенко. В момент удара в квартире находились его мать, жена, 5-летний сын и 8-месячная дочь. Они вовремя отреагировали на воздушную тревогу и покинули дом.

На момент инцидента Власенко, 35-летний начальник караула с 15-летним стажем, находился на дежурстве. Прибыв на место, он обнаружил, что горит его собственная квартира, и продолжил выполнять служебные обязанности — участвовал в тушении и разборке конструкций, чтобы получить доступ к комнатам.

Сергей Власенко. Фото: ГСЧС

В результате удара квартира спасателя полностью уничтожена. ГСЧС сообщила, что семья Власенко не останется без жилья — ему и его семье передано служебное помещение.

"Такие истории напоминают, что спасатели — это не просто служба. Это люди, у которых есть дети, родители, дома. И даже когда их собственный дом становится жертвой войны, они все равно первыми идут помогать другим", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Деснянском районе столицы в ночь на 14 ноября вражеский дрон попал в многоэтажку. Сейчас уже известно о шести погибших и 35 пострадавших.

Также спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома, под которыми до сих пор могут находиться люди.