Теракт в Броварах: правоохранители задержали исполнителей

Место теракта в Броварах. Фото: Нацполиция

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали "по горячим следам" исполнителей теракта в Броварах Киевской области. Речь идет о 23-летнем жителе Броваров и его 17-летнем сообщнике из Черновицкой области. Фигуранты действовали по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 14 апреля, передает Новини.LIVE.

Задержание исполнителей теракта в Броварах

Следствие установило, что взрыв произошел возле одного из местных частных домов вечером 13 апреля, в результате чего легкие повреждения получил 36-летний мужчина. На месте сработало самодельное взрывное устройство.

Задержанный фигурант. Фото: СБУ

"Взрывчатка была размещена возле забора и приведена в действие с помощью телефонного звонка. Мобильное устройство для фиксации теракта злоумышленники закрепили к уличной электроопоре", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали фигурантов в течение нескольких часов после совершения преступления. Злоумышленниками оказались 23-летний житель Броваров и его17-летний сообщник из Черновицкой области. Второго фигуранта задержали на вокзале в городе Могилев-Подольский Винницкой области, откуда он хотел выехать из Украины.

Читайте также:

Исполнитель теракта в Броварах. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли доказательства подрывной деятельности, в частности телефоны, сим-карты мобильных операторов, электросеры и одежду, которые фигуранты использовали во время выполнения теракта.

"По имеющейся информации, фигуранты действовали по заказу спецслужб страны-агрессора. Куратор из РФ обещал им за это денежное вознаграждение", — говорится в сообщении.

Обыски у фигурантов. Фото: СБУ

Сейчас следователи СБУ изучают все обстоятельства преступления в рамках уголовного производства террористический акт.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую ОВА, 23 марта в Буче произошли два взрыва возле многоквартирного дома, в результате чего ранения получили двое правоохранителей. А в Нацполиции сообщили, что подозреваемого в теракте завербовали через компьютерную игру.

Впоследствии стало известно, что второй взрыв в Буче прогремел после приезда правоохранителей. Он был рассчитан на то, чтобы убить их и людей, которые оказались на месте. Известно, что взрывчатка была начинена болтами и гайками.

Правоохранители объявили подозрение 21-летнему жителю Бучи, которого считают причастным к теракту в городе. Впоследствии в Киеве суд избрал ему меру пресечения. Фигуранта отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.