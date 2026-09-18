Россия атаковала Фастовский район 18 сентября: ранены пять человек

Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты утром 18 сентября обстреляли Фастовский район Киевской области. В результате обстрела ранения получили пять человек, в том числе трое детей. Кроме того, зафиксированы повреждения.

Об этом сообщили глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко и ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киевской области

В результате российского обстрела Фастовского района пострадали двое взрослых и трое детей. У несовершеннолетних зафиксированы акубаротравма и острые стрессовые реакции. В настоящее время дети находятся в больнице.

Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

"Среди взрослых женщина получила острую стрессовую реакцию. Мужчина получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также госпитализировали в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — отметил Ткаченко.

В результате атаки противника разрушен частный дом, еще один поврежден. Кроме того, пострадал автомобиль.

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Удар России по Фастовскому району. Фото: ГСЧС

Спасатели и все необходимые службы работают на месте обстрела.

Как писали Новини.LIVE, 17 сентября российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего произошло попадание в нежилое здание в Подольском районе. Противник ранил мужчину.

Кроме того, вчера под удар России попал Бучанский район Киевской области. В результате обстрела пострадала девочка 2019 года рождения.