На Киевщине умер мужчина, который пострадал после атаки 14 марта

Спасатели ликвидируют пожар после атаки 14 марта. Фото: ГСЧС

В Киевской области в больнице умер 45-летний мужчина, который пострадал во время вражеского обстрела 14 марта. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Как сообщает Новости.LIVE, об этом заявил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Последствия атаки на Киевщине 14 марта

Калашник рассказал, что в больнице от ранений, полученных во время массированного вражеского обстрела в ночь на 14 марта, умер мужчина 1981 года рождения. Он отметил, что врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

"Это уже шестая жертва той террористической атаки врага на Киевщину. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и скорбь. Это невозможно забыть. Невозможно простить", — подчеркнул глава ОВА.

Обстрелы Киевщины 14 марта

В ночь на 14 марта армия РФ нанесла ракетный удар по Броварам Киевской области. В результате этого пострадали восемь человек, также есть погибшие.

Тогда же в Киеве вводили экстренные отключения света из-за атаки РФ. Кроме того, на некоторых участках временно приостановил движение электротранспорта.

Отметим, сегодня в Киеве также раздавались взрывы. Россияне выпустили на столицу ударные дронами. Обломки вражеского БпЛА упали в самом центре города.