На Киевщине из-за обстрела погибли и пострадали люди

На Киевщине из-за обстрела погибли и пострадали люди

Дата публикации 14 марта 2026 05:15
На Киевщине из-за обстрела погибли и пострадали люди
Пожар в Броварах после обстрела. Фото: Игорь Сапожко

В ночью на субботу, 14 марта, Бровары на Киевщине оказались под российским ракетным ударом. Есть жертва и раненые.

Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, передает Новини.LIVE.

По состоянию на 04:43 было известно об одном погибшем. Еще четыре человека получили ранения. Более подробную информацию об атаке предоставят позже. Мэр Броваров призвал местных жителей находиться в безопасных местах до отбоя.

ОБНОВЛЕНО: В 05:12 Игорь Сапожко сообщил, что количество пострадавших в результате ракетной атаки возросло до восьми человек. Все пострадавшие находятся в больнице. Им оказывают медицинскую помощь.

Скриншот сообщений Игоря Сапожко

В 05:19 начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Броварском районе погибли два человека. Травмированных, по его данным, четверо. Получили повреждения здание общежития, производства и складские помещения. Еще один человек пострадал в Вышгородском районе. В Обуховском районе обстрел повредил помещение многоэтажки — возле дома загорелись машины. В Бучанском районе возникло возгорание в частном доме. В Вышгородском районе вспыхнул пожар в складских помещениях, есть повреждения многоквартирного жилого дома. На местах атак работают спасатели, полицейские и медики.

Скриншот сообщения Николая Калашника

Ранее стало известно, что в ночь на 14 марта на Киевщине работала ПВО. Над регионом зафиксировали движение ударных БпЛА.

Также мы сообщали, что ночью 14 марта раздавались взрывы в Киеве. Столица оказалась под баллистическими ударами.

Киевская область обстрелы Бровары ракетный удар погибшие пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Мария Чекарёва
