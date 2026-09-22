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Главная Киев РФ обстреляла пятиэтажку в Киеве: есть пострадавшие

РФ обстреляла пятиэтажку в Киеве: есть пострадавшие

Ua ru
22 сентября 2026 04:58
Ночью 22 сентября 2026 года РФ обстреляла Киев
Пятиэтажный дом в Киеве после обстрела ночью 22 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на вторник, 22 сентября, армия РФ нанесла удар по Киеву. В Днепровском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Загорелся подвал, обрушился первый этаж, получил повреждения фасад.

Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

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Ночью 22 сентября 2026 года РФ обстреляла Киев
Скриншот сообщения ГСЧС Украины

Последствия ночного обстрела Киева 22 сентября 

Пожар потушили сотрудники ГСЧС. Они же спасли 15 человек. Четверо людей пострадали — трех из них госпитализировали.

В Дарницком районе горело дерево на территории частного жилого дома.

Погибших нет.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко сообщал, что Киевщина страдает от ударов РФ не меньше, чем прифронтовые регионы. От обстрелов терпит существенные убытки бизнес области. Россияне наносят удары по предприятиям, пытаясь сделать их непригодными для работы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко сообщал, что 20 сентября под ударом российских беспилотников оказались столица и Киевщина. В Киеве в результате атаки пострадала женщина. В области обошлось без пострадавших, но есть повреждения автомобилей, складов и частных домовладений.

Киев армия обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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