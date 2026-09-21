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Главная Киев Ткаченко: Киевщину атакуют не меньше, чем прифронтовые регионы

Ткаченко: Киевщину атакуют не меньше, чем прифронтовые регионы

Ua ru
21 сентября 2026 20:16
Эксклюзив
Ткаченко: Киевскую область атакуют не меньше, чем прифронтовые регионы
Тимур Ткаченко. Фото: Facebook/Тимур Ткаченко

Российские войска систематически наносят удары по Киевской области, и последствия этих ударов уже приводят к значительным убыткам для региона. По словам главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко, речь идет о миллионных и даже миллиардных суммах.

Об этом Ткаченко эксклюзивно рассказал журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Российские войска систематически атакуют Киевскую область

Глава Киевской ОВА отметил, что российские атаки по области продолжаются, и такая ситуация может сохраняться еще долгое время.

"Ситуация следующая: враг систематически атакует Киевскую область и, к сожалению, это продолжается, и мы видим, что это может продолжаться еще очень долго", — сказал Ткаченко.

По его словам, от российских ударов значительно страдает бизнес Киевской области. Ткаченко заявил, что российские войска активно атакуют предприятия региона, пытаясь вывести их из строя. В то же время глава области подчеркнул, что бизнес адаптируется к условиям войны и продолжает работать.

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"Но у врага ничего не выйдет, потому что бизнес очень быстро и очень правильно адаптируется, и я уверен, что Киевская область, как выстояла в 2022 году, выстоит и сейчас", — отметил он.

Отдельно Ткаченко прокомментировал возможность присвоения Киевской области статуса прифронтовой территории. По его словам, пока об этом речь не идет. В то же время правительство отнесло Киевскую область к регионам с повышенным риском.

По словам главы ОВА, это предусматривает отдельные механизмы, связанные со страхованием бизнеса и компенсациями. Ткаченко добавил, что, по его мнению, интенсивность атак на Киевскую область уже можно сравнивать с прифронтовыми регионами.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 сентября российские войска массированно атаковали Киевскую область с помощью дронов, и атака продолжалась более суток. По состоянию на утро понедельника в области зафиксировали разрушение 34 гражданских объектов в пяти районах, больше всего пострадали Фастовский и Бучанский районы.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 20 сентября стало известно, что число погибших в результате российских атак на Киевскую область возросло до четырёх. В больнице скончался ребёнок, получивший ранение в Вышгородском районе.

война Киевская область война в Украине фронт Тимур Ткаченко
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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